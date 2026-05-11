Robot Fighting : आता मैदानात रोबोट्स भिडणार! एकमेकांचे मुडदे पाडण्यासाठी रिंगणात उतरले रोबोट पैलवान; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

रोबोट पडला प्रेमात! नाचता नाचताच मुलीजवळ गेला अन् मारली घट्ट मिठी, काही केल्या सोडेने तिचा हात; घटनेचा Video Viral
मिळालेल्या माहितीनुसार, सॅन फ्रान्सिस्कोच्या एका स्टोअर स्पेसमध्ये एका अनोख्या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठिकाणी रोबोट्सची फायटिंग सुरु होती. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, दोन रोबोट्स एका रिंगमध्ये समोरा-समोर उभे आहेत. एका बाजूला EngineAI रोबोट, तर दुसऱ्या बाजूला Unitree कंपनीचा मॉडेल आहे. हे रोबोट्स एखाद्या प्रोफेशनल बॉक्सरप्रमाणेच खेळत आहे. पंच मारणे, समोरच्याचा वार चुकवणे, रिंगमध्ये गोल फिरुन मारणे अशा हालचाली करताना दिसत आहे. येथे एक मानवी रेफिरी देखील आहे. आसपास आणखी काही रोबोट्स देखील प्रेक्षकांप्रमाणे मॅच बघत आहेत.
This video is going viral on Instagram. The first fight ever between an Engine and Unitree robot at our new store space in SF. pic.twitter.com/yeHonKfWrv — CIX 🦾 (@cixliv) May 9, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @cixliv या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहे. याला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. एका नेटकऱ्याने याची तुलना रिय स्टील चित्रपटाशी केली आहे. तर एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भविष्यात ऑलिम्पिकमध्ये रोबोट्सची कुस्ती पाहायला मिळणार वाटतं, तर दुसऱ्या एकान आता पैलनांचा पगार धोक्यात आला आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ पाहून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञही चकित झाले आहेत. रोबोटिक्स आणि एआय किती वेगाने प्रगती करत आहे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत योग्य नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.