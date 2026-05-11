Robot Fighting : आता मैदानात रोबोट्स भिडणार! एकमेकांचे मुडदे पाडण्यासाठी रिंगणात उतरले रोबोट पैलवान; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

Robot Fighting : सोशल मीडियावर रोबोट्सच्या बॉक्सिंगचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण चकित झाले आहेत. हे रोबोट्स अगदी मानवाप्रमाणेच रिंगणात बॉक्सिंग खेळत आहेत.

Updated On: May 11, 2026 | 10:38 AM
Robot Fighting

Robot Fighting : आता मैदानात रोबोट्स भिडणार! एकमेकांचे मुडदे पाडण्यासाठी रिंगणात उतरले रोबोट पैलवान; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले...

Robot Fighting Viral Video : अलीकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. एकेकाळी कल्पनेत असणाऱ्या गोष्टी, सायन्स फिक्शन चित्रपटांत दिसणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहेत. आता हेच पाहा ना गेल्या काही काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या मदतीने असे रोबोट्स विकसित करण्यात आले आहेत, जे मानवाप्रमाणे  वागतात, बोलतात, त्यांची कामे करतात. अगदी खेळतातही. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक रोबोट्सच्या फायटिंगचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामध्ये दोन मानी आकाराचे रोबोट्स एखाद्या पैलवानासारखे लढत आहेत.

काय आहे व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सॅन फ्रान्सिस्कोच्या एका स्टोअर स्पेसमध्ये एका अनोख्या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठिकाणी रोबोट्सची फायटिंग सुरु होती. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, दोन रोबोट्स एका रिंगमध्ये समोरा-समोर उभे आहेत. एका बाजूला EngineAI रोबोट, तर दुसऱ्या बाजूला Unitree कंपनीचा मॉडेल आहे. हे रोबोट्स एखाद्या प्रोफेशनल बॉक्सरप्रमाणेच खेळत आहे. पंच मारणे, समोरच्याचा वार चुकवणे, रिंगमध्ये गोल फिरुन मारणे अशा हालचाली करताना दिसत आहे. येथे एक मानवी रेफिरी देखील आहे. आसपास आणखी काही रोबोट्स देखील प्रेक्षकांप्रमाणे मॅच बघत आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @cixliv या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहे. याला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. एका नेटकऱ्याने याची तुलना रिय स्टील चित्रपटाशी केली आहे. तर एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भविष्यात ऑलिम्पिकमध्ये रोबोट्सची कुस्ती पाहायला मिळणार वाटतं, तर दुसऱ्या एकान आता पैलनांचा पगार धोक्यात आला आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ पाहून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञही चकित झाले आहेत. रोबोटिक्स आणि एआय किती वेगाने प्रगती करत आहे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत योग्य नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 11, 2026 | 10:38 AM

Narendra Modi : "भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…", युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, 'नाफेड'मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

