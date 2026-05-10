मृत्यूच्या जाळ्यातून परतला...! ट्रेन आणि प्लॅटफाॅर्मच्या फटीत अडकला जीव, RPF जवानाने खेचून काढलं बाहेर; घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात बरुनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेनजवळ झाला. घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात माणूस रेल्वे आणि प्लॅटफाॅर्मच्या मध्यभागी असलेल्या फटीत अडकल्याचे दिसते. या घटनेमुळे स्टेशनवर उपस्थित असलेले इतर प्रवासी घाबरले आणि तिथे एकच गोंधळ माजला. आजूबाजूच्या लोकांनी व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धाव घेतली आणि याचवेळी स्टेशनवर आरपीएफ चौकीचे एएसआय निरंजन उपस्थित होते. व्यक्तीला असे अडकलेले पाहताच त्यांनी लगेच त्याच्या दिशेने धाव घेतली आणि त्याला सुरक्षित खेचत बाहेर काढले. अपघातानंतर जखमी प्रवाशालाही प्रथमोपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आल्याची माहिती आहे.
Passenger stuck b/w Baruni-Gondia Express train and platform. RPF Post Fort ASI Niranjan acted fast and saved him later shifted him to District Hospital for first aid. pic.twitter.com/4rnGDn16aQ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 9, 2026
दरम्यान या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर होताच आता यूजर्स आरपीएफ जवान निरंजन यांच्या शौर्याची आणि मदतीची प्रशंसा करत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “ही घटना पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की आपत्कालीन परिस्थितीत रेल्वे कर्मचारी किती सतर्क असतात. जखमी प्रवाशाची तात्काळ सुटका करणे आणि त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलवणे हे प्रभावी समन्वय आणि गंभीर क्षणी मनाची उपस्थिती दर्शवते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इतरांना वाचवण्यासाठी वेगाने धावणारे हे लोक सुपर हिरो आहेत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वेळेनुसार ट्रेनचे डिझाइन बदलले पाहिजेत. प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमध्ये चांगले फार अंतर आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.