मृत्यूच्या जाळ्यातून परतला…! ट्रेन आणि प्लॅटफाॅर्मच्या फटीत अडकला जीव, RPF जवानाने खेचून काढलं बाहेर; घटनेचा Video Viral

Train Accident Video : देवदूत बनून आला आरपीएफ अधिकारी. चालू ट्रेन आणि प्लॅटफाॅर्मच्या फटीत व्यक्तीचं शरीर असं अडकलं की पाहून इतर प्रवाशांमध्येही घबराट पसरली. व्हिडिओत काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

Updated On: May 10, 2026 | 02:35 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • बरुनी-गोंदिया एक्सप्रेसजवळ प्रवासी ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मच्या फटीत अडकला.
  • RPF जवान निरंजन यांनी प्रसंगावधान दाखवत प्रवाशाला सुरक्षित बाहेर काढलं.
  • घटनेचा CCTV व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून जवानाच्या धाडसाचं कौतुक होत आहे.
रेल्वे अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. दररोज अशा अनेक घटना समोर येत असतात. इंटरनेटवर बऱ्याचदा अशा घटनांचे अनेक व्हिडिओज देखील शेअर करण्यात आले आहेत. अशातच रेल्वे अपघाताची आणखी एक थरारक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात प्रवाशाचा जीव मृत्यूच्या विळख्यातून थोडक्यात बचावला. आरपीएफ जवानाच्या प्रसंगावधानामुळे प्रवाशाचा जीव वाचला अन्यथा प्रवासी ट्रेनखाली चिरडायला फार वेळ लागला नाही. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे ज्यात आपण हा संपूर्ण थरार स्पष्टपणे पाहू शकता. चला यात नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात बरुनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेनजवळ झाला. घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात माणूस रेल्वे आणि प्लॅटफाॅर्मच्या मध्यभागी असलेल्या फटीत अडकल्याचे दिसते. या घटनेमुळे स्टेशनवर उपस्थित असलेले इतर प्रवासी घाबरले आणि तिथे एकच गोंधळ माजला. आजूबाजूच्या लोकांनी व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धाव घेतली आणि याचवेळी स्टेशनवर आरपीएफ चौकीचे एएसआय निरंजन उपस्थित होते. व्यक्तीला असे अडकलेले पाहताच त्यांनी लगेच त्याच्या दिशेने धाव घेतली आणि त्याला सुरक्षित खेचत बाहेर काढले. अपघातानंतर जखमी प्रवाशालाही प्रथमोपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर होताच आता यूजर्स आरपीएफ जवान निरंजन यांच्या शौर्याची आणि मदतीची प्रशंसा करत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “ही घटना पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की आपत्कालीन परिस्थितीत रेल्वे कर्मचारी किती सतर्क असतात. जखमी प्रवाशाची तात्काळ सुटका करणे आणि त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलवणे हे प्रभावी समन्वय आणि गंभीर क्षणी मनाची उपस्थिती दर्शवते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इतरांना वाचवण्यासाठी वेगाने धावणारे हे लोक सुपर हिरो आहेत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वेळेनुसार ट्रेनचे डिझाइन बदलले पाहिजेत. प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमध्ये चांगले फार अंतर आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 10, 2026 | 02:35 PM

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; 'टेडीबेअर'मुळे पिंपरीत खळबळ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

