कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त! चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र, VIDEO VIRAL

आपली भारतीय संस्कृती ही केवळ भारतापर्यंतच मर्यादित न राहता संपूर्ण जगभरात पोहचली आहे. जगभरातील अनेक लोक भारतीय अध्यात्मतेचा अभ्यासासाठी येतात. असेच याचे एक उत्तम उदा असणार एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:32 PM
Korean Pop Singer Sung Shi Tandav Strotram

कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त! चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त
  • चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र
  • व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
Korean Pop Singer Sung Shi Tandav Strotram : आपली भारतीय संस्कृती आणि पंरपरा देशापर्ती मर्यादित न राहता  जगभरात पोहोचली आहे. जगभरातील अनेक लोक या पंरपरेचा आणि संस्कृतीचा भाग होण्यासाठी भारतात येतात. येथील अध्यात्मतेचा अभ्यास करतात. देवांच्या भक्तीत तल्लीन होऊन जातात. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे शिव तांडव स्त्रोत्र गाणारा कोरियाचा पॉप सिंगर Aoora. सध्या त्याचा शिव तांडव स्त्रोत म्हणतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

चेन्नईतील एका शिव मंदिराला त्याने भारत भ्रमणादरम्यान भेट दिली होती. यावेळी त्याने इथे महाशिवरात्रीनिमित्त विशेष स्रोत्र म्हटले. Aoora चे खरे नाव पार्क मिन-जून आहे. सिंगर Aoora शिव तांडव स्त्रोत्र मोबाईलर, त्याचे लिरिक्स न बघता गायले आहे. शिव तांडव स्त्रोत्र अत्यंत कठीण आणि संस्कृत भाषेत लिहिलेले श्लोक आहे. त्याला एवढे कठीण स्त्रोत्र योग्य आणि स्पष्ट उच्चारात म्हणताना पाहून मंदिरातील इतर भक्त आश्चर्यचकित झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर Aoora पांरपारिक वेशभूषेतही दिसला आहे. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AOORA (아우라) (@aoora69)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ Aoora ने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर @aoora69 शेअर केला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. तसेच Aoora चे लोकांनी भरभरुन कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने यार ओप्पा.. यु आर लुकिंग देसी बॉय असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अविश्वसनीय आहे हे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एकाने आमच्या भारतीय संस्कृती बद्दल परदेशी लोकांना असलेले वेड पाहून अभिमान वाटला असे म्हटले आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 21, 2026 | 05:32 PM

