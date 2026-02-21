कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त! चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र, VIDEO VIRAL

चेन्नईतील एका शिव मंदिराला त्याने भारत भ्रमणादरम्यान भेट दिली होती. यावेळी त्याने इथे महाशिवरात्रीनिमित्त विशेष स्रोत्र म्हटले. Aoora चे खरे नाव पार्क मिन-जून आहे. सिंगर Aoora शिव तांडव स्त्रोत्र मोबाईलर, त्याचे लिरिक्स न बघता गायले आहे. शिव तांडव स्त्रोत्र अत्यंत कठीण आणि संस्कृत भाषेत लिहिलेले श्लोक आहे. त्याला एवढे कठीण स्त्रोत्र योग्य आणि स्पष्ट उच्चारात म्हणताना पाहून मंदिरातील इतर भक्त आश्चर्यचकित झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर Aoora पांरपारिक वेशभूषेतही दिसला आहे. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ Aoora ने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर @aoora69 शेअर केला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. तसेच Aoora चे लोकांनी भरभरुन कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने यार ओप्पा.. यु आर लुकिंग देसी बॉय असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अविश्वसनीय आहे हे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एकाने आमच्या भारतीय संस्कृती बद्दल परदेशी लोकांना असलेले वेड पाहून अभिमान वाटला असे म्हटले आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.
