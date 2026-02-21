शार्कच्या घोळक्यात मधोमध जाऊन अडकला ‘पाण्याचा दैत्य’, भयावह झाले दृष्य अन् घटनेचा Video Viral

NH-48 साईन बोर्डावर आदळली थार, हवेतच लटकली अन् दृष्य पाहून युजर्स चक्रावले… Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ समुद्रातील भयाण दृष्य दाखवतो. यात आपल्याला निळ्याशार पाण्यात एक मगर पोहताना दिसते. यावेळी पाण्यात एक बोट देखील तरंगत असते. अशात अचानक मगरीच्या अवतीभोवती शार्क माशाचा एक गट येतो आणि ते मगरीला विळख्यात अडकवून तिचा शिकार करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मगर शार्क माशांनी वेढल्यामुळे तिला यांच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावं ते सुचत नाही आणि तितक्यातच एक शार्क माशा मगरीवर हल्ला करताना दिसतो. पाण्यात मोठी हालचाल होते पण काही वेळातच मगर आणि शार्क वेगवेगळ्या दिशेने जाताना दिसतात. बहुतेक या हल्ल्यात मगरीला काहीच झालं नाही आणि दोन्ही शिकाऱ्यांनी आपला वेगवेगळा मार्ग निवडला.
Swarn of sharks attack a lone crocodile pic.twitter.com/MCuKXO3axW — Oceaiii🐋🐬 (@oceaiii) February 19, 2026
दरम्यान शिकारीचा हा व्हिडिओ @oceaiii नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एकाकी मगरीवर शार्क माशांच्या थव्याचा हल्ला’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “नवीन कर पाहिल्यानंतर, मला शंका नाही…” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी मगरीला फक्त एकाच शार्कने चावताना पाहिले, त्यांचा थवा कुठे होता मी त्यांना पाहिलं नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “लढाईत नक्की विजय कुणाचा झाला”.
