आईने धिडकारलं, कळपाने नाकारलं… शेवटी माकडाच्या पिल्लाने सॉफ्ट टॉयलाच मारली मिठी; डोळ्यात दाटले अश्रू अन् भावनिक Video Viral

Little Monkey Viral Video : सॉफ्ट टॉयमध्ये शोधली मायेची ऊब! जन्मतःच आईने नाकारल्यानंतर प्राणिसंग्रहालयातही चिमुकल्या माकडाला कुणी जवळ केलं नाही. याचा हृदयद्रावक व्हिडिओ आता सर्वांना भावूक करत आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:42 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • जन्मानंतर आईने नाकारल्यामुळे चिमुकल्याला मायेपासून दूर राहावे लागले.
  • इतर माकडांकडूनही स्वीकार न मिळाल्याने तो एकटा पडला.
  • अखेरीस एका सॉफ्ट टॉयमध्ये त्याला मायेचा आणि आधाराचा स्पर्श मिळाला.
सोशल मिडियाच्या दुनियेत अनेक नवनवीन गोष्टी व्हायरल होत असतात. इथे कधी हास्यास्पद दृष्ये शेअर केली जातात तर कधी हसवणारी तर कधी भावूक करणारी दृष्ये इथे शेअर केली जातात. अशात अलिकडेच इंटरनेटवर एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्याला पाहताच लोकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. हा व्हिडिओ एका चिमुकल्या माकडाचा आहे ज्याला जन्मापासून फार काही प्रेम मिळालं नाही, त्याच्या जन्मदात्या आईने त्याला नाकारलं आणि जेव्हा त्याला प्राणीसंग्रहालयात टाकलं तर तिथेही त्याला कोणी स्वाकारलं नाही. अखेर मायेचा उबदारपणा घेण्यासाठी त्याने एका साॅफ्ट टाॅयला जवळ आलं आणि हेच दृष्य आता इंटरनेटवर शेअर केले जात आहे. चला व्हिडिओत काय घडलं ते जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

हृदयस्पर्शी कहाणी व्हायरल होत असलेल्या या माकडाचं वय फक्त सहा महिने आहे. त्याची कहाणी हृदयद्रावक आहे, कारण त्याच्या स्वतःच्या आईने त्याला जन्मानंतर स्वाकारण्यास नकार दिला. व्हिडिओमध्ये हे लहान माकड त्याच्या आईच्या प्रेमाची आणि उबदारपणाची आस धरत असल्याचे दिसून आले आहे. तो प्रेमासाठी इतर माकडांकडेही जातो, पण त्याला फक्त फटकार आणि धक्काबुक्की मिळते. त्याच्या प्रियजनांपासून वेगळे झाल्यानंतर, या लहान माकडाला एका सॉफ्ट टॉयमध्ये मायेची ऊब मिळाली आहे. व्हिडिओत तो साॅफ्ट टाॅयला सतत बिलगून असल्याचे दिसते.

माहितीनुसार, या माकडाचा जन्म जन्म २६ जुलै २०२५ रोजी झाला. जन्मावेळी त्याचे वजन फक्त ५०० ग्रॅम होते. त्याची आई पहिल्यांदाच आई झाली होती. ती इतकी थकली होती की तणावात तिने तिच्या बाळाला दूर ढकलले. अनुभवाच्या अभावामुळे माकडांमध्ये हे वर्तन अनेकदा दिसून येते. माकडे सामान्यतः त्यांच्या बाळांना मिठी मारतात, परंतु या लहान माकडाच्या बाबतीत असे नव्हते. जेव्हा त्याची आई त्याला सोडून गेली, तेव्हा प्राणीसंग्रहालयाच्या काळजीवाहकांनी त्याला वाढवण्याची जबाबदारी घेतली. त्याला एकटे वाटू नये म्हणून त्यांनी त्याला टॉवेल आणि एक सॉफ्ट टॉय दिले. कोणीही कल्पना केली नव्हती की हे खेळणे त्याच्या आयुष्याचा सर्वात महत्वाचा भाग बनेल. तो रात्रीही ते घेऊन झोपतो.

हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, लोक या माकडाला पाहण्यासाठी विशेषतः प्राणीसंग्रहालयात गर्दी करत आहेत. माकडाचा व्हिडिओही अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म्सवर ट्रेंड करत असून यूजर्स त्याची कहाणी पाहून भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मी सहन करू शकत नाही. तो किती लहान आणि एकटा आहे. त्याला स्वीकारले जात आहे याचा मला खूप आनंद आहे ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला आशा आहे की तो कधीही ते खेळणे फेकून देणार नाही ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांमध्ये माणसांपेक्षा जास्त करुणा असते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 21, 2026 | 02:30 PM

