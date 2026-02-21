क्षणिक संताप, मोठा अनर्थ! पेट्रोल पंपावर सिगरेट प्यायला मनाई केली म्हणून तरुणाने बाईकलाच आग लावून टाकली; Video Viral

शार्कच्या घोळक्यात मधोमध जाऊन अडकला ‘पाण्याचा दैत्य’, भयावह झाले दृष्य अन् घटनेचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
छत्तीसगडमधील रायपूर येथील एका पेट्रोल पंपावर गुरुवारी संध्याकाळी झालेल्या किरकोळ वादामुळे मोठी आग लागली. बाईकस्वाराने तरुणाला सिगारेट पिण्यास मनाई करताच त्याने रागात बाईकच्या पेट्रोल नोजलला आत लायटरने आग लावली ज्यामुळे आगीचा मोठा भडका उठला. आग पाहताच बाईकस्वार आणि पेट्रोल कर्मचारी आपला जीव वाचवण्यासाठी तिथून बाजूला होताना दिसून येतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना उरला येथील एका पेट्रोल पंपावर घडली, जिथे मोटारसायकलवरून दोन जण त्यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी आले होते. धर्मेंद्र क्षत्रिय आणि इम्रान अशी त्यांची ओळख पटली आहे. इंधन टाकी उघडली जात असताना इम्रान दुचाकीवर बसून राहिला, तर धर्मेंद्र जवळच उभा होता. दुचाकीजवळ उभ्या असलेल्या त्या व्यक्तीने गाडीत इंधन भरत असताना सिगारेट काढली आणि ती पेटवण्याचा प्रयत्न केला. परिसरात धूम्रपान करण्यास मनाई असल्याने इम्रानने धर्मेंद्रला सिगारेट पेटवण्यास मनाई केली तर रागाच्या भरात धर्मेंद्रने ताबडतोब त्याचा लाईटर घेतला आणि इंधन नोजल पाईपला आग लावली. आग लागल्याचे समजताच पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी अग्निशामक यंत्रांचा वापर करून आग विझवली.
NH-48 साईन बोर्डावर आदळली थार, हवेतच लटकली अन् दृष्य पाहून युजर्स चक्रावले… Video Viral
पोलिसांनी सांगितले की, जळत्या इंधनाचा काही भाग आरोपींवरही पडला. दोघांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला पण पंप कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवले, त्यांनी पोलिसांना कळवले आणि तक्रार दाखल केली. उरला पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आणि तक्रारीच्या आधारे दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ @Deadlykalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. यूजर्सने तरुणावर लगेच कायदेशीर कारवाई करुन त्याला कठोर शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.