Konkan Ro-Ro Ferry: मुंबई-कोकण आता फक्त 6 तासांवर, रो-रो फेरी कुठून आणि कशी? काय आहेत तिकीट दर?

Konkan Ro-Ro Ferry News in Marathi: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी. मुंबई ते कोकण प्रवास करणे आणखी सोपे होईल. मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवा लवकरच सुरू होईल. यामुळे मुंबई आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अंतर पाच ते सहा तासांनी कमी होईल. ही सेवा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून सुरू केली जाईल आणि कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल. कसं ते जाणून घ्या…
मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवा ऑगस्ट २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे ती उशिरा सुरू झाली. आता, सर्व समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत आणि ही सेवा एका महिन्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली जाईल. कंत्राटदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि निविदाही निघाल्या आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. काम पूर्ण होताच चाचणी धावणे देखील सुरू होईल. जर हे धावणे यशस्वी झाले तर एप्रिल २०२६ पर्यंत ही सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे मुंबईकरांना उन्हाळ्यात कोकणात जाण्यासाठी एक नवीन पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.
मुंबईहून रेल्वेने सिंधुदुर्गला पोहोचण्यासाठी १० ते १२ तास लागतात. सुट्ट्या आणि सणांच्या काळात हा वेळ आणखी वाढतो. पाण्याने प्रवास केल्याने वेळ निम्म्याने कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीशिवाय प्रवास सुरळीत होईल. ही सेवा मुंबईतील भाऊची ढक्किया ते कोकण किनाऱ्यावरील विजयदुर्ग पर्यंत थेट धावेल. या मार्गावरील प्रवासी जेट्टी आता रो-रो जेट्टीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे. प्रवासी या रो-रो जेट्टीवर त्यांची चारचाकी आणि दुचाकी वाहने वाहून नेऊ शकतात. यासाठी विजयदुर्ग आणि मुंबई टर्मिनलवर सर्व सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
या सेवेच्या तिकिटांच्या किमती अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. तथापि, सुरुवातीच्या अंदाजानुसार प्रति प्रवासी तिकिटाची किंमत सुमारे ₹८०० ते ₹१२०० असू शकते. याव्यतिरिक्त, दुचाकींच्या तिकिटांची किंमत ₹१००० आणि चारचाकी वाहनांच्या तिकिटांची किंमत सुमारे ₹४५०० ते ₹६००० असू शकते. गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधी ही सेवा सुरू होणार होती. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे त्या वेळी काम पूर्ण होऊ शकले नाही. तेव्हापासून लोक या सेवेची वाट पाहत आहेत.