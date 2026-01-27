Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Pune Accident The Life Of A 14 Year Old Boy Who Was Run Over By A Speeding Truck Was Saved Thanks To The Prompt Action Of An It Employee

Pune Accident: हिंजवडीत माणुसकी जिंकली! भरधाव ट्रकने चिरडलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा आयटी कर्मचाऱ्याच्या तत्परतेमुळे जीव वाचला

हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जड वाहन बंदी असतानाही भरधाव ट्रकने 14 वर्षीय फुगेविक्रेत्या मुलाला धडक दिली. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मुलाला वेळीच रुग्णालयात दाखल करून यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:05 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हिंजवडीत ट्रकच्या धडकेत अल्पवयीन फुगेविक्रेता गंभीर जखमी
  • आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे मुलाचा जीव वाचला
  • जड वाहन बंदी उल्लंघनप्रकरणी ट्रक चालक ताब्यात
पुणे: पुण्यातून अपघाताची एक बातमी समोर आली आहे. जड वाहनांना प्रवेशबंदी असतानाही भरधाव ट्रक रस्त्यावर उतरला आणि क्षणात एका अल्पवयीन फुगेविक्रेत्याचं आयुष्य संकटात आलं. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या धक्कादायक अपघातात 14 वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला, मात्र आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मृत्यूच्या दाढेतून तो बचावला.या घटनेने आयटी कर्मचाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

काय घडलं नेमकं?

ही घटना रविवारी सकाळी सुमारे दहा वाजता हिंजवाडी परिसरात जड वाहनांना प्रवेशबंदी होती. तरीही एका ट्रकने या परिसरात प्रवेश केला आणि या वेगाने धावणाऱ्या ट्रकने फुगे विकणार्या अल्पवयीन मुलाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात मुलाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेनंतर तेथून जाणाऱ्या आयटी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान दाखवत तातडीने मुलाला आपल्या वाहनातून पिरंगुट येथील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार नाकारण्यात आले. त्यानंतर सूस परिसरातील रुग्णालयातही जागा उपलब्ध नसल्याने उपचार मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

अखेर दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मुलाला पुण्यातील संचेती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आर्थिक अडचणीमुळे उपचारात विलंब होण्याची शक्यात असतांना फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (FITE) या संघटनेने पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क साधला. डॉ. म्हसे यांनी तातडीने संचेती रुग्णालयाचे डॉ. पराग संचेती यांच्याशी चर्चा केली. परदेशात असतानाही डॉ. संचेती यांनी तत्काळ उपचारांचे निर्देश दिले. त्यानंतर मुलावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याच्यावर उपचार सुरु आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच हिंजवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी संबंधित ट्रक चालकाला ताब्यात घेतले आहे. जड वाहनांवर बंदी असतानाही आयटी पार्क परिसरात वाहन नेल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आयटी कर्मचारी आशुतोष पांडे, प्रशांत पंडित आणि पवनजीत माने यांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे मुलाचा जीव वाचला असून त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात.

  • Que: जखमी मुलाची स्थिती कशी आहे?

    Ans: मुलावर संचेती रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून प्रकृती स्थिर आहे.

  • Que: अपघाताला जबाबदार कोण?

    Ans: जड वाहन बंदी असतानाही परिसरात आलेल्या ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 03:05 PM

