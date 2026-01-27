शरीर आता साथ देत नाही… T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजाने केली निवृत्तीची घोषणा!

टी20 विश्वचषक सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना आस्ट्रेलियन खेळाडू संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज केन रिचर्डसनने वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तो टी-२० विश्वचषक विजेत्या संघाचाही भाग होता. २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने टी-२० विश्वचषक जिंकला होता आणि केन रिचर्डसन देखील त्या संघाचा भाग होता. केन रिचर्डसनने ऑस्ट्रेलियासाठी ६१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यात २५ एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय आणि ३६ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने आहेत.
केन रिचर्डसनने २००८-०९ च्या हंगामात लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केले आणि २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी त्याचा पहिला एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. रिचर्डसनची बिग बॅश लीग (BBL) मध्येही कारकीर्द उत्तम होती. तो स्पर्धेच्या प्रत्येक आवृत्तीत खेळणाऱ्या काही मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे. २०१७-१८ मध्ये मेलबर्न रेनेगेड्समध्ये जाण्यापूर्वी त्याने अॅडलेड स्ट्रायकर्सकडून सहा हंगाम खेळले. २०२५-२६ च्या आवृत्तीत तो सिडनी सिक्सर्सकडून खेळला, परंतु त्यापूर्वी तो आठ हंगामांसाठी BBL मध्ये मेलबर्न रेनेगेड्सकडून खेळला.
रिचर्डसनने बीबीएलमध्ये १४२ विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यामुळे तो स्पर्धेतील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनला आहे. त्याच्या निवृत्तीबद्दलच्या निवेदनात रिचर्डसन म्हणाला, “२००९ मध्ये पदार्पणापासून, मला वाटते की मी माझे सर्वस्व पणाला लावले आहे आणि आता माझ्या आयुष्यातील अशा आनंददायी भागाचा शेवट करण्याची योग्य वेळ आहे.” एका अर्थाने, तो असे म्हणत आहे की तो ३४ वर्षांचा असला तरी त्याचे शरीर हार मानत नाही. या वयात वेगवान गोलंदाजासाठी गोलंदाजी करणे कठीण आहे.
त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, “माझ्या देशासाठी तसेच जगभरातील आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक फ्रँचायझी संघांसाठी खेळण्याची संधी मिळाल्याने मी भाग्यवान आहे. मी ही संधी कधीही गृहीत धरली नाही आणि मला आशा आहे की पाहणाऱ्यांना हे माहित असेल की मी डार्विनमध्ये लहानपणापासूनच क्रिकेटपटू होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे.” त्याने त्याच्या चाहत्यांचे, पत्नीचे, मुलांचे आणि प्रायोजकांचे आभार मानले, जे त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत खूप चांगले समर्थन करत होते.