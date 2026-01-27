Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

अहमद खान दिग्दर्शित "वेलकम टू द जंगल" या चित्रपटाची रिलीज तारीख जाहीर झाली आहे. ३० हून अधिक कलाकारांच्या या चित्रपटाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत. हा कॉमेडी चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर
  • ३० हून अधिक कलाकार करणार मनोरंजन
  • अक्षय कुमारचे आगामी चित्रपट
 

अक्षय कुमार अभिनीत “वेलकम टू द जंगल” या चित्रपटाची चाहते बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. चित्रपटाच्या थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची तारीख सतत बदलली जात आहे. तसेच, आता अंतिम प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. २०२५ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी संपूर्ण कलाकारांचा समावेश असलेली एक झलक दाखवण्यात आली. २०२६ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे अशी घोषणाही करण्यात आली होती. परंतु, तो सहा महिने आधीच प्रदर्शित होणार असल्याचे आता समोर आले आहे.

बॉलीवूडच्या सर्वात मोठ्या कॉमेडी फ्रँचायझीमधील तिसरा भाग “वेलकम टू द जंगल” मूळतः २०२४ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित होणार होता, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. २०२५ वर्ष संपले, परंतु चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची कोणतीही माहिती समोर आली नाही. परंतु, तो २०२६ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी नक्कीच प्रदर्शित होईल अशी घोषणा करण्यात आली. आणि आता, नवीनतम अपडेट अशी आहे की हा चित्रपट २६ जून २०२६ रोजी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.

“ही चर्चा नवीन नाही, हे राजकारण्यांचं काम आहे”, ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर सुभाष घई यांचं सडेतोड उत्तर

‘वेलकम टू द जंगल’ रिलीज डेट जाहीर

‘वेलकम टू द जंगल’ हा चित्रपट २६ जून रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अहमद खान दिग्दर्शित या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, अर्शर वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लिव्हर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपदे, तुषार कपूर आणि दलेर मेहंदी हे सगळे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.

 

अक्षय कुमारचे आगामी चित्रपट

अक्षय कुमार सध्या फिरोज नाडियाडवालासोबत दोन प्रमुख चित्रपटांवर काम करत आहे. त्यापैकी एक म्हणजे “वेलकम टू द जंगल”, जो जूनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याव्यतिरिक्त, “हेरा फेरी” चा तिसरा भाग लवकरच तयार होण्याची अपेक्षा आहे. यात सुनील शेट्टी आणि परेश रावल मुख्य भूमिकेत दिसतील. प्रियदर्शनसोबतचा त्याचा “भूत बांगला” हा चित्रपट देखील १५ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हे सगळे चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

‘…कोणाच्या बापाचा नाही,’ कैसे हराया म्हणणाऱ्या AIMIMच्या नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर सयाजी शिंदे यांची रोखठोक प्रतिक्रिया

या चित्रपटात 30 हून अधिक कलाकार सहभागी

फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंग, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सार, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, झाकीर हुसेन आणि साया हे सगळे कलाकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणार आहे. हा कॉमेडी चित्रपट कधी प्रदर्शित होण्याची चाहते प्रतीक्षा करत आहेत.

Web Title: Welcome to jungle relase date out starrer akshay kumar suniel shetty paresh rawal and others

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“ही चर्चा नवीन नाही, हे राजकारण्यांचं काम आहे”, ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर सुभाष घई यांचं सडेतोड उत्तर
1

“ही चर्चा नवीन नाही, हे राजकारण्यांचं काम आहे”, ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर सुभाष घई यांचं सडेतोड उत्तर

Box Office Collection : प्रजासत्ताक दिनी Border 2 चा धमाका; अवघ्या ४ दिवसात चित्रपटाने केली कोटींची कमाई
2

Box Office Collection : प्रजासत्ताक दिनी Border 2 चा धमाका; अवघ्या ४ दिवसात चित्रपटाने केली कोटींची कमाई

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत
3

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई
4

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

Jan 27, 2026 | 03:03 PM
Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

Jan 27, 2026 | 03:03 PM
शरीर आता साथ देत नाही… T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजाने केली निवृत्तीची घोषणा!

शरीर आता साथ देत नाही… T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजाने केली निवृत्तीची घोषणा!

Jan 27, 2026 | 02:59 PM
Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

Jan 27, 2026 | 02:59 PM
Deepti Magar Case : पुण्यात आणखी एक वैष्णवी हगवणे? रुपाली चाकणकरांनी घेतली पीडित महिलेच्या कुटुंबियांची भेट

Deepti Magar Case : पुण्यात आणखी एक वैष्णवी हगवणे? रुपाली चाकणकरांनी घेतली पीडित महिलेच्या कुटुंबियांची भेट

Jan 27, 2026 | 02:58 PM
Sangli ZP Election : राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 27, 2026 | 02:57 PM
UGC New Rules: यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे दिल्लीत निदर्शने; भाजप नेत्यांचे राजीनामे, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी

UGC New Rules: यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे दिल्लीत निदर्शने; भाजप नेत्यांचे राजीनामे, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी

Jan 27, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM