‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

अक्षय कुमार अभिनीत “वेलकम टू द जंगल” या चित्रपटाची चाहते बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. चित्रपटाच्या थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची तारीख सतत बदलली जात आहे. तसेच, आता अंतिम प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. २०२५ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी संपूर्ण कलाकारांचा समावेश असलेली एक झलक दाखवण्यात आली. २०२६ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे अशी घोषणाही करण्यात आली होती. परंतु, तो सहा महिने आधीच प्रदर्शित होणार असल्याचे आता समोर आले आहे.
बॉलीवूडच्या सर्वात मोठ्या कॉमेडी फ्रँचायझीमधील तिसरा भाग “वेलकम टू द जंगल” मूळतः २०२४ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित होणार होता, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. २०२५ वर्ष संपले, परंतु चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची कोणतीही माहिती समोर आली नाही. परंतु, तो २०२६ च्या ख्रिसमसच्या दिवशी नक्कीच प्रदर्शित होईल अशी घोषणा करण्यात आली. आणि आता, नवीनतम अपडेट अशी आहे की हा चित्रपट २६ जून २०२६ रोजी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.
‘वेलकम टू द जंगल’ रिलीज डेट जाहीर
‘वेलकम टू द जंगल’ हा चित्रपट २६ जून रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अहमद खान दिग्दर्शित या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, अर्शर वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लिव्हर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपदे, तुषार कपूर आणि दलेर मेहंदी हे सगळे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.
THE BIGGEST COMEDY FRANCHISE IS BACK – ‘WELCOME TO THE JUNGLE’ TO RELEASE ON 26 JUNE 2026… #WelcomeToTheJungle, the third instalment in the #Welcome franchise, is all set to hit cinemas on 26 June 2026. Directed by #AhmedKhan, #WelcomeToTheJungle stars #AkshayKumar,… pic.twitter.com/Sko5pTjFBc — taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2026
अक्षय कुमारचे आगामी चित्रपट
अक्षय कुमार सध्या फिरोज नाडियाडवालासोबत दोन प्रमुख चित्रपटांवर काम करत आहे. त्यापैकी एक म्हणजे “वेलकम टू द जंगल”, जो जूनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याव्यतिरिक्त, “हेरा फेरी” चा तिसरा भाग लवकरच तयार होण्याची अपेक्षा आहे. यात सुनील शेट्टी आणि परेश रावल मुख्य भूमिकेत दिसतील. प्रियदर्शनसोबतचा त्याचा “भूत बांगला” हा चित्रपट देखील १५ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हे सगळे चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
या चित्रपटात 30 हून अधिक कलाकार सहभागी
फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंग, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सार, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, झाकीर हुसेन आणि साया हे सगळे कलाकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणार आहे. हा कॉमेडी चित्रपट कधी प्रदर्शित होण्याची चाहते प्रतीक्षा करत आहेत.