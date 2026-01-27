Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

Worlds Smallest Lion : जंगलाच्या राजाचे थरारक रूप तर आपण अनेकदा पाहिले असेल. पण अलीकडेच हातात मावणाऱ्या चिमुकल्या सिंहाने गोंडस रूप इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे, ज्याला पाहून युजर्स भारावून गेले.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:35 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • सोशल मीडियावर “जगातील सर्वात लहान सिंह” म्हणून ओळखला जाणाऱ्या चिमुकल्या सिंहाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
  • व्हिडिओतील सिंह खरा आहे की एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही.
  • काही युजर्सने सिंहाला दत्तक घेण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, तर काहींनी त्याच्या गोंडस गर्जनेचे कौतुक करत व्हिडिओवर कमेंट्स केल्या आहेत.
सोशल मिडियावर नेहमीच नवनवीन व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ कधी आपल्याला हसवतात तर कधी थक्क करुन जातात. इथे अनेक फक्त माणसांचेच नाही तर प्राणी, पक्षी, जंगलातील अनेक दृश्ये देखील शेअर केले जातात. अशातच अलिकडेच सोशल मिडियावर एका चिमुकल्या सिंहाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सिंहाचे तर बरेच व्हिडिओ इंटरनेटवर नेहमीच व्हायरल होत असतात मग यात नवीन काय… पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, याची खासियत ही आहे की तुम्हाला व्हिडिओत जंगलातील सर्वात छोटा सिंह यात पाहता येणार आहे. सिंहाला जंगलचा राजा मानलं जातं, त्याला पाहताच लोकांना भीती वाटू लागते पण अलीकडे व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओत सिंहाची एक गोंडस बाजू दिसली ज्यात चिमुकला सिंह गर्जना करताना दिसला.

क्या से क्या हो गया! काकांच्या अंगातला रेहमान किडा जागला अन् त्यांनी असं काही केलं की सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात एक तरुण “जगातील सर्वात लहान सिंह” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंहाला पाळत असल्याचे दिसले. हा सिंह इतका लहान आहे की तो त्याला हातात उचलूही घेता येत होते. व्हिडिओमध्ये, तो तरुण म्हणतो की हा जगातील सर्वात लहान सिंह आहे, ज्याचे नाव सिम्बा आहे. तो म्हणतो की कधीकधी त्याला भीती वाटते की तो त्याला चावेल. दरम्यान व्हिडिओतील ही दृश्ये खरी आहेत की खोटी याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. युजर्सना व्हिडिओतील चिमुकला सिंह भरपूर आवडला असला तरी काहींनी दावा केला आहे की, हा सिंह खरा नसून एआयच्या मदतीने त्याला तयार करण्यात आले आहे.

 

A post shared by Tarun Visions (@taruvzn)

हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

दरम्यान हा व्हिडिओ @taruvzn नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला खरोखरच वाटतंय की हे एआय नसावं कारण मला घरी एक हवंय ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर छोटे सिंह अस्तित्वात असतील तर मी त्यांना दत्तक घेईन. किती गोंडस आहे हा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला नाही माहित त्याने याला कसं बनवलं पण हा छोटा सिंह फार छान दिसत आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 27, 2026 | 09:35 AM

