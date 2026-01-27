Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • There Has Been An Incident Where Bouncers Of A Company Contractor Harassed Women Farmers

कंपनी ठेकेदाराच्या बाऊन्सरांकडून महिला शेतकऱ्यांना दमदाटी; जमिनीत बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न

एका कंपनीच्या ठेकेदाराकडून शेतकऱ्यांच्या खासगी शेतजमिनीत बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करून ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:09 PM
कंपनी ठेकेदाराच्या बाऊन्सरांकडून महिला शेतकऱ्यांना दमदाटी; जमिनीत बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • कंपनी ठेकेदाराच्या बाऊन्सरांकडून महिला शेतकऱ्यांना दमदाटी
  • जमिनीत बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न
  • दौंड तालुक्यातील प्रकार
पाटस : दौंड तालुक्यातील पाटस रेल्वे स्टेशन परिसरात नव्याने सुरू होत असलेल्या एका कंपनीच्या ठेकेदाराकडून शेतकऱ्यांच्या खासगी शेतजमिनीत बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करून ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. कंपनीच्या ठेकेदाराकडून ठेवलेल्या बाऊन्सर व गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून महिला शेतकऱ्यांना शिवीगाळ व दमदाटी केली जात असल्याची लेखी तक्रार शेतकऱ्यांनी यवत पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे.

पाटस स्टेशन परिसरात यापूर्वी दोन सिमेंट कंपन्या कार्यरत आहेत. आता आणखी एका कंपनीने या भागातील काही शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत. मात्र कोणतीही शासकीय मोजणी न झालेल्या आणि पाटस व कानगाव गावांच्या शिवेवरील क्षेत्रात कंपनीच्या ठेकेदारांकडून तार कंपाऊंडचे काम सुरू केले आहे. या कामादरम्यान संबंधित ठेकेदाराने बाऊन्सर आणि काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची नेमणूक केली असून, ते शेतकऱ्यांच्या खासगी क्षेत्रात प्रवेश करून तार कंपाऊंडसाठी खड्डे खोदत आहेत. हे क्षेत्र आमचेच असल्याचा दावा करत महिला शेतकऱ्यांना शिवीगाळ व धमकावण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

शनिवारी (दि. २४) महिला शेतकरी व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सुरू असलेले तार कंपाऊंडचे काम बंद पाडले. तसेच पाटस–कानगाव हा शिव रस्ता बंद करण्यात आला. या परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण करून शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी असलेले अंतर्गत रस्तेही बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने बागायती क्षेत्र व उभी पिके धोक्यात आली आहेत.

गैरकृत्यांमुळे परिसरातील शेतकरी त्रस्त

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, संबंधित कंपनीने बेकायदेशीररित्या भुमिहीन व वनविभागाच्या जमिनीची खरेदी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कंपनीच्या संभाव्य गैरकृत्यांमुळे परिसरातील शेतकरी त्रस्त आहेत. कंपनी व ठेकेदारांना राजकीय वरदहस्त असून, कोणतीही मोजणी किंवा नोटीस न देता मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खासगी क्षेत्रात घुसखोरी केली जात आहे.

याशिवाय पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या पाण्यासाठी खोदलेल्या पोट चाऱ्याही नष्ट करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. यास विरोध केल्यास शेतकऱ्यांना धमकावण्यात येत असल्याच्या तक्रारीही पोलिसांकडे करण्यात आल्या आहेत.

कंपनीचे ठेकेदार व त्यांचे गुंड आमच्या शेतात येऊन ‘तुम्ही येथे शेती करू नका, हे क्षेत्र कंपनीचे आहे, येथून निघून जा, नाहीतर तुमचे काहीतरी वाईट होईल’ अशी उघड धमकी देत आहेत. त्यांच्या दहशतीमुळे महिला शेतकरी शेतात काम करताना भयभीत आहेत. या प्रकरणात मोजणीवर हरकती दाखल असून, कंपनीविरोधात दौंड येथील दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. असे असतानाही कंपनी पैसा व राजकीय वरदहस्ताच्या बळावर बाऊन्सर व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा वापर करून जाणीवपूर्वक दहशत निर्माण करत आहे. – आबासाहेब शितोळे-पाटील, शेतकरी

Web Title: There has been an incident where bouncers of a company contractor harassed women farmers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?
1

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या
2

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा
3

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…
4

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Video: विक्रोळीत खेळताना चिमुरडीवर काळाचा घाला! लाऊडस्पीकर अंगावर पडल्याने ३ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; घटना CCTV मध्ये कैद

Video: विक्रोळीत खेळताना चिमुरडीवर काळाचा घाला! लाऊडस्पीकर अंगावर पडल्याने ३ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; घटना CCTV मध्ये कैद

Jan 27, 2026 | 03:09 PM
कंपनी ठेकेदाराच्या बाऊन्सरांकडून महिला शेतकऱ्यांना दमदाटी; जमिनीत बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न

कंपनी ठेकेदाराच्या बाऊन्सरांकडून महिला शेतकऱ्यांना दमदाटी; जमिनीत बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न

Jan 27, 2026 | 03:09 PM
Pune Accident: हिंजवडीत माणुसकी जिंकली! भरधाव ट्रकने चिरडलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा आयटी कर्मचाऱ्याच्या तत्परतेमुळे जीव वाचला

Pune Accident: हिंजवडीत माणुसकी जिंकली! भरधाव ट्रकने चिरडलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा आयटी कर्मचाऱ्याच्या तत्परतेमुळे जीव वाचला

Jan 27, 2026 | 03:05 PM
‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

Jan 27, 2026 | 03:03 PM
Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

Jan 27, 2026 | 03:03 PM
शरीर आता साथ देत नाही… T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजाने केली निवृत्तीची घोषणा!

शरीर आता साथ देत नाही… T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजाने केली निवृत्तीची घोषणा!

Jan 27, 2026 | 02:59 PM
Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

Jan 27, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM