दोन चिमुकलींना वाचवणारी ‘ती’ ठरली देवदूत ; अंगाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर एक अत्यंत कौतुकास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका लिफ्टमध्ये दोन चिमुकल्या मुली अडकल्या असून एका सात-आठ वर्षाच्या मुलीने कठीण प्रसंगात न घबारुन जाता धाडस दाखवत त्यांचा जीव वाचवला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 05:03 PM
  • चिमुकलीच्या जिद्दीला सलाम
  • लिफ्टमध्ये अडकलेल्या चिमुरड्यांचा असा वाचवला जीव
  • नेटकऱ्यांकडून कौतुक
Girl Saves Children : अलीकडे कठीण प्रसंगी भल्या भल्या लोकांचा थरकाप उडतो. एखादी दुर्घटना घडल्यास काय करायचे हे लोकांना समजत नाही. पण इथे एका लहानश्या मुलीने धाडस दाखवत सर्वांची मने जिंकली आहेत. सोशल मीडियावर एक अत्यंत कौतुकास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका 8-9 वर्षांच्या मुलीने प्रसांगावधान आणि धाडस दाखवत दोन चिमुकल्यांचा जीव वाचवला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून मुलीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एका इमारतीच्या लिफ्टमध्ये दोन चिमुकल्या अडकल्या आहेत. याच वेळी एक मुलगी देखील तिथे उभी आहे. पण अचानक लिफ्टचे सेन्सर खराब होतात आणि दरवाजा बंद होऊ लागतो. यामुळे आता असलेल्या चिमुकल्या घाबरुन रडायला लागतात. हे पाहून तेथील एक मुलगी वेळ न घालवता लिफ्टटच्या दरवाज्याच्या मध्ये उभी राहते आणि दार जोरात दाबते.

ती चिमुकल्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असते. दार सतत बंद होत असते पण चिमुकली घाबरुन न जाता लिफ्टचा दरवाजा मागे सारत राहते. काही वेळाने तिथे काही महिला येतात. यावेळी देखील मुलगी दरवाद्याला दाबून धरते आणि तसेच एका चिमुकलीला उचलून बाहेर देते. इतर महिसा तिची मदत करत असतात. यानंतर दुसऱ्या चिमुकलीला बाहेर काढून मुलगी देखील बाहेर जाते.

ना वर्ग, ना फळा…! भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा; गुरुजींच्या धडपडीला नेटकऱ्यांचा सलाम, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

हा सर्व थरारक प्रकार लिफ्टच्या कॅमेराच कैद झाला आहे. या मुलीच्या धाडसामुळे ती लोकांची रिअल लाईफ हिरो ठरली आहे. सर्वत्र तिचे कौतुक होत आहे. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Ramraajya या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. सर्वजन मुलीचे कौतुक करत आहेत.

आईने झिडकारलं, कळपाने नाकारलं… शेवटी माकडाच्या पिल्लाने सॉफ्ट टॉयलाच मारली मिठी; डोळ्यात दाटले अश्रू अन् भावनिक Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 22, 2026 | 05:02 PM

Feb 22, 2026 | 05:02 PM
