ना वर्ग, ना फळा…! भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा; गुरुजींच्या धडपडीला नेटकऱ्यांचा सलाम, Video Viral

सोशल मीडियावर एक अत्यंत कौतुकास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. धावपळीच्या जीवनातून एक शिक्षक चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवून शिकवत आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची मने जिंकले आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 01:31 PM
Delhi Teacher teaching children's on street video goes viral

ना वर्ग, ना फळा...! भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा; गुरुजींच्या धडपडीला नेटकऱ्यांचा सलाम, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा
  • रस्त्याच्या कडेला बसून गुरुजींचा मुलांना शिक्षणाचा धडा
  • व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
Teacher Student Viral Video :  सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संताप येतो, तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडला आहे. यामध्ये एका शिक्षाकची मुलांची शिकवण्याची धडपड पाहायला मिळत आहे. एक शिक्षक मुलांना रस्त्यावरच शिकवत आहे. ना कोणती इमारत, ना वर्ग, ना फळा… शिक्षकांनी चक्क रस्त्यावरच मुलांची शाळा भरवली आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोक शिक्षकाचे आणि मुलांचे कौतुक करत आहेत.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक शिक्षक धावळपळीच्या जीवनातून वेळ काढून मुलांना शिक्षणाचे धडे देत आहे. फूटपाथवर बसून त्यांचे समाजकार्य सुरु आहे. विद्यार्थी मांडीवर वही ठेवून शिकत आहेत. कोणत्याही अडचणींकडे न पाहता, मुले आणि शिक्षक आपल्या कामागत मग्न आहेत. आसपास गाड्यांची ये-जा सुरु आहे. हा व्हिडिओ दिल्लीतील असल्याचे कॅप्शनमध्ये सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची शिकण्याची धडपड आणि त्यांना शिकवण्याची सरांची धडपड पाहून अनेकांनी सलाम केला आहे. व्हिडिओत पाहू शकता की, एक चिमुकली सरांच्या बाजूला बसून ते शिकवत असलेल्या गोष्टीकडे शांततेत लक्ष देत आहे, तर दुसरी दोन चिमुकले थोडेस गोंधळ करत आहे, परंतु त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना अभ्यास देताचा तो करायला घेतला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @_anshukumar_0l0 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. असे शिक्षक लाभणे खूप महत्वाचे आहे असे एकाने म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान खूप छान काम करताय सर, तुम्हाला चांगले यश मिळो असे म्हटले आहे, तर तिसऱ्या एकाने ते आमचे १० वीचे वर्गशिक्षक असून खरोखच उत्तम शिक्षक आहेत असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 22, 2026 | 01:31 PM

