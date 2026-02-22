62 व्या वाढदिवशी आजोबांनी फिल्मी अंदाजात आज्जीला केलं प्रपोज, गोंडस दृश्यांनी जिंकलं युजर्सचं मन; Video Viral

लग्नघरातच अंधार! वरात निघताच नवऱ्या मुलाच्या समोर लाइटमॅनने कापली इलेक्ट्रीसिटी, Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या दृष्यात आजोबा गुडघ्यावर बसून आज्जीला त्यांच्या हातातील गुलाब भेट करताना दिसतात. आज्जी हे पाहून खुश होते आणि गालातल्या गालातच हसू लगते. ती आनंदाने तो गुलाब स्वाकारते आणि कॅमेराकडे बघून गोड हसू देते. जीवनाच्या या वाटेवर इतके वर्षे त्यांनी एकमेकांना दिलेली ही साथच त्यांच्या प्रमाचे दर्शन घडवते. हा व्हिडिओ @socialjantaa नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘”खरे प्रेम हे फक्त सुरुवातीबद्दल नसते; ते त्यामधील सुंदर प्रवासाबद्दल असते. या वृद्ध पुरूषाला त्यांच्या ६२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त त्यांच्या पत्नीला गुडघ्यावर प्रपोज करताना पाहणे ही आज तुम्हाला दिसणारी सर्वात हृदयस्पर्शी गोष्ट आहे. सहा दशकांच्या हास्य, आव्हाने आणि एकत्र आयुष्यानंतर, त्यांच्यातील तेज पूर्वीपेक्षा अधिक उजळ आहे. जेव्हा तुम्ही दररोज एकमेकांना निवडता तेव्हा ‘कायमचे सोबत राहणे’ शक्य आहे याचा पुरावा हा व्हिडिओ देतो”.
व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी, तुम्हा दोघांमध्ये अमर्याद प्रेम, प्राधान्य आणि समजूतदारपणा असणे आवश्यक आहे, जे आजच्या पिढीमध्ये दुर्मिळ आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरेरे, ते खूप गोंडस आहेत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “खूप सुंदर क्षण”.
