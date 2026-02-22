Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; 'द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड'साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर

आर्यन खानला ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’ या वेब सीरिजसाठी ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचा गौरव करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 01:06 PM
  • आर्यन खानचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान
  • ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी मिळाला पुरस्कार
  • ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’ला मिळाला चांगला प्रतिसाद
 

आर्यन खानने आपल्या दिग्दर्शनातील पहिलीच वेब सीरिज ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’द्वारे मनोरंजन क्षेत्रात दमदार आणि प्रभावी एन्ट्री केली आहे. या मालिकेमुळे त्याच्या कारकिर्दीला नवे वळण मिळाले असून चित्रपटनिर्माता म्हणून त्याची अनोखी शैली आणि दृष्टीकोन ठळकपणे स्पष्ट दिसून आले. उत्तम लेखन, उत्कृष्ट विनोदबुद्धी आणि रंजक कथानकाच्या जोरावर या शोला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. समीक्षकांपासून सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत सर्वांनीच आर्यनच्या नव्या दृष्टिकोनाचे आणि कॅमेऱ्यामागील आत्मविश्वासाचे कौतुक केले आहे.

अडचणीच्या काळात शाहरुख खानने मित्र सलमानला दिली साथ; लीलावती रुग्णालयात सलीम खान यांची घेतली भेट

मालिकेच्या यशानंतर आर्यन खानला सातत्याने प्रशंसा मिळत असून आता त्याला ‘बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द इयर’ या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित विशेष सोहळ्यात नवोदित दिग्दर्शक म्हणून त्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेण्यात आली. हा पुरस्कार त्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. याआधीही त्याला ‘NDTV इंडियन ऑफ द इयर 2025’मध्ये याच वेब सीरिज साठी ‘डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द इयर’ हा सन्मान मिळाला होता. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात दोन मोठे सन्मान मिळवून त्याने आपले वेगळे रेकॉर्डस् तयार केले आहेत.

सप्टेंबरमध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या या मालिकेने अल्पावधीतच लोकप्रियतेची शिखरे गाठली. नेटफ्लिक्स इंडियावर ही सीरिज अव्वल क्रमांकावर पोहोचली, तसेच नेटफ्लिक्सच्या ग्लोबल टॉप १० (नॉन-इंग्लिश शो) यादीतही तिने स्थान मिळवले आहे. अनेक देशांमध्ये ही मालिका ट्रेंड झाली. विशेष म्हणजे न्यूयॉर्कमधील टाइम्स स्क्वेअर येथील प्रसिद्ध बिलबोर्डवर या शोची झलक दाखवण्यात आली, ज्यामुळे या मालिकेची लोकप्रियता भारताबाहेरही पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले.

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

या मालिकेचे लेखन आणि दिग्दर्शन स्वतः आर्यन खानने केले असून त्याची निर्मिती गौरी खान यांनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली केली आहे. मालिकेत लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंग, राघव जुयाल, अन्या सिंग, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहेर बंबा, गौतमी कपूर आणि रजत बेदी यांसारख्या कलाकारांचा प्रभावी सहभाग आहे. प्रत्येक कलाकाराने आपल्या भूमिकेत वेगळेपणा आणत मालिकेला अधिक रंगतदार बनवले आहे.

‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’ ही केवळ एक वेब सीरिज नसून बॉलीवूडच्या पडद्यामागील वास्तवाचे मनोरंजक आणि समकालीन चित्रण आहे. आर्यन खानच्या दिग्दर्शनशैलीत आत्मविश्वास, नवनिर्मितीची ओढ आणि तरुणाईचा ताजेपणा जाणवतो. पहिल्याच प्रोजेक्टमधून त्याने स्वतःची वेगळी छाप पाडली असून भविष्यात तो हिंदी मनोरंजन विश्वात महत्त्वाचा दिग्दर्शक म्हणून वेगळे स्थान मिळवेल, अशी चर्चा सध्या रंगत आहे.

Web Title: Aryan khan honoured by cm devendra fadnavis best debut director the badass of bollywood

Get Latest Marathi News

Published On: Feb 22, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे बघा
