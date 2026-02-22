Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

Mark Warner on PM Modi Nobel Peace Prize : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीत सध्या मिठाचा खडा पडल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेल्या ५० टक्के अवाढव्य करामुळे (Tariff) दोन्ही देशांतील व्यापार तणावात असतानाच, आता एका अमेरिकन सिनेटरने केलेल्या दाव्याने जागतिक राजकारणात भूकंप घडवून आणला आहे. सिनेटर मार्क वॉर्नर यांच्या मते, भारतावर लादलेला हा कर आर्थिक नसून तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील वैयक्तिक वादाचा परिणाम आहे.
व्हर्जिनियातील एका कार्यक्रमात बोलताना मार्क वॉर्नर यांनी अत्यंत धक्कादायक विधान केले. ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्काराची प्रचंड ओढ होती. त्यांना अशी अपेक्षा होती की, जागतिक स्तरावर त्यांचे मित्र मानले जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोबेल समितीकडे त्यांच्या नावाचा अधिकृत प्रस्ताव पाठवतील. मात्र, मोदींनी तसे न केल्याने ट्रम्प यांच्या अहंकाराला ठेच लागली. वॉर्नर यांचा आरोप आहे की, याच वैयक्तिक तक्रारीतून ट्रम्प यांनी भारताला आर्थिक संकटात टाकण्यासाठी ५० टक्के कराचा बडगा उगारला.
अधिकृतपणे, ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर दोन टप्प्यात कर लादले आहेत. सुरुवातीला २५ टक्के ‘परस्पर कर’ (Reciprocal Tax) लादण्यात आला. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे, ट्रम्प यांनी रशियाला मदत केल्याचा ठपका ठेवत अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक कर लावला. यामुळे भारतावर एकूण ५० टक्के कर झाला असून, ब्राझीलसोबत भारत आता सर्वाधिक कर सोसणारा देश बनला आहे. मात्र, वॉर्नर यांच्या मते रशिया हे केवळ एक निमित्त असून मूळ कारण ‘नोबेल’ची खुन्नस हेच आहे.
“Donald Trump has thrown away America’s relationship with India because Indian Prime Minister Modi would not support him for a Nobel Peace Prize. He subordinated national interest for personal vanity.” -Prof Francis Fukuyama, American Political Scientist. pic.twitter.com/HYqDrUGKn2 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 25, 2025
credit – social media and Twitter
सिनेटर वॉर्नर यांनी ट्रम्प यांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मे २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला होता की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील मोठा अणुसंघर्ष रोखला. मात्र, वॉर्नर यांच्या मते दोन्ही देशांनी हे प्रकरण आपापसात सामोपचाराने सोडवले होते, यात ट्रम्प यांचे श्रेय नव्हते. वॉर्नर यांनी इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेची धोरणे अशीच वैयक्तिक स्वार्थावर आधारित राहिली, तर ‘क्वाड’ (QUAD) आणि ‘२+२’ सारख्या महत्त्वाच्या सुरक्षा चौकटी कमकुवत होतील.
एकीकडे मोदी आणि ट्रम्प यांचे ‘हाऊडी मोदी’ आणि ‘नमस्ते ट्रम्प’ सारखे सोहळे जगाने पाहिले आहेत, पण दुसरीकडे अशा प्रकारचे आरोप समोर येणे हे चिंताजनक आहे. अमेरिकन सिनेट इंटेलिजेंस कमिटीचे अध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीने असा दावा करणे, हे दर्शवते की अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही ट्रम्प यांच्या भारत धोरणाबद्दल प्रचंड असंतोष आहे. आता भारत सरकार या आरोपांवर अधिकृतपणे काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: अमेरिकेने भारतावर दोन टप्प्यात २५-२५ टक्के असा एकूण ५० टक्के दंडात्मक आणि परस्पर कर लादला आहे.
Ans: वॉर्नर यांच्या मते, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांचे नाव नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी न सुचवल्यामुळे नाराज होऊन ट्रम्प यांनी भारतावर हे कर लादले आहेत.
Ans: मे २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेला तणाव ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करून सोडवल्याचा दावा केला होता, ज्याला ट्रम्प यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले होते.