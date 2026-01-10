Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Viral News Marathi Foregin Tourist Called Udaipur Indias Venice Video Viral

भारताचं Venice माहितीय का? परदेशी पर्यटाकाचा ‘तो’ व्हिडिओ पाहून भारतीय म्हणून वाटेल अभिमान

भारत विविध संस्कृती आणि साधनसंपत्तींनी नटलेला देश आहे. येथील राज्ये, शहरे अत्यंत सुदंर आणि मोहक आहे. हे पाहण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक येतात. सध्या एका परदेशी पर्यटकाने उदयपूर हे भारताचे व्हेनिस असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 04:36 PM
Udaipur

भारताचं Venice माहितीय का? परदेशी पर्यटाकाचा 'तो' व्हिडिओ पाहून भारतीय म्हणून वाटेल अभिमान (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • परदेशी पर्यटकाने उदयपूरला म्हटलं भारताचं वेनिस
  • व्हिडिओ पाहून भारतीयांची उंचावली मान
  • पण, विचारला हा प्रश्न…
Udaipur India’s Venice : सोशल मीडियावर परदेशी पर्यटकाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने भारताच्या राजस्थानमधील उदयपूर शहराचे सुंदर शहर म्हणून वर्णन केले आहे. त्याने याची तुलना इटलीच्या व्हेनिस शहराशी केली आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेक भारतीयांची मान उंचावली आहे. तुम्हाला देखील हा व्हिडिओ पाहून अभिमान वाटेल.

पण या पर्यटकाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न केला आहे. त्याने विचारले आहे की, उदयपूर हे सर्वात सुंदर शहर असूनही इतर पर्यटन स्थळांसारखे लोकप्रिय का नाही? त्याच्या या प्रश्नावर सध्या सर्वजण चर्चा करत आहेत. रोरी पोर्टर असे या परदेशी पर्यटकाचे नाव असून त्याने गेल्या वर्षी दोन वेळा भारताल भेट दिली होती. त्याने आपल्या व्हिडिओमध्ये उदयपूरला भारताचे व्हेनिस म्हटले आहे. त्याने याची तुलना पूर्वेकडील व्हेनिसशी केली आहे.

उदयपूर का आहे खास?

उदयपूर हे १९५९ च्या काळात महाराणा उदय सिंह द्वितीय यांनी स्थापित केले होते. एकेकाळी मेवाडची राजधानी असणारे हे शहर आज राजस्थानचे पर्यटन केंद्र आहे. या शहरावर मुघालांना कधीही पूर्णपणे ताबा मिळवता आला नाही. या ठिकाणी आजही अनेक राजे-महाराजेंच्या घराणेशाही आहे. राजवाडे आणि वारसा मालमत्ता देखील आहे. रोरीच्या मते, हे शिहर आरामदायी, आणि अनेक मनोरंजक गोष्टींनी भरलेले आहे. या शहराला त्याने रोमँटिक शहर आणि शांत कमी गर्दीचे शहर म्हटले आहे. येथील नजारा पाहून तो मोहक झाला आहे.

Labubu ला केला रिप्लेस, Mirumi ने केला ट्रेंड सेट! अरे गोंडसपणाला काही हद्द, Viral Doll

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rory Porter (@roryporter.1)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ रोरी ने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर @roryporter.1 शेअर केला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. एका नेटकऱ्याने, हे शहर व्हेनिसपेक्षाही चांगले असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने उदयपूर आशियातील दुसरे सर्वात सुंदर शहर असल्याचे म्हटले आहे. तर उदयपूरच्या लोकांनी रोरीचे स्वागत केले आहे. सध्या हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस पडत आहे.

Chinese Trump चा हा व्हिडिओ पाहिला का? बोलण्याची स्टाईल पाहून तुम्हीही डोकं खाजवाल, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathi foregin tourist called udaipur indias venice video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप
1

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral
2

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral

स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL
3

स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral
4

रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM