माणुसकीला काळीमा! कार चालकाचे मुक्या प्राण्यासोबत निर्दयी कृत्य; शांत झोपलेल्या श्वानावर चढवली कार, Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, मेरठच्या एका गल्लीतील दृश्य दिसत आहे. रस्त्यावर शांतता असून एक श्वान शांततेत झोपला आहे. याच वेळी एक कार चालक घरासमोर येतो. गाडी पार्क करत असताना तो शांतते झोपलेल्या श्वानाच्या दिशेने जात असतो. श्वान उठून जाण्याचा प्रयत्न करतो. पण यापूर्वीच कार चालक त्याच्यावर गाडी घालतो. चालक दोन वेळा गाडी मागे-पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. सुदैवाने गाडी मागे जाताच श्वान उठून निघून जातो. मात्र त्याला दुखापत झाल्याचे त्याच्या लंगडत चालण्यावरुन व्हिडिओमध्ये जाणवत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
📍Meerut, Uttar Pradesh: CCTV footage shows a driver running over a dog. The voiceless can’t express their pain, that’s their only “fault.” The driver showed no awareness or compassion. Thankfully, the dog survived. #DriveResponsibly. 🐾🚗 pic.twitter.com/Uh7wHan6yK — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 26, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
हे संपूर्ण गल्लीतीलच एका घराबाहेरील कॅमेराच कैद झाले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Deadlykalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून प्राणीप्रेंमीमध्ये संताप उफळला आहे. अनेकांनी संबंधित कार चालकावर कारवाईची मागणी केली आहे. एका नेटकऱ्याने कार चालकाने जाणुनूबुजून केल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने कमेंट सेक्शनमध्ये कोंबडी आणि बकरीला मारुन खाणारे का का रडत आहेत असा प्रश्न केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
