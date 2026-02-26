Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्लेटमध्ये नाही थेट गनने पाणीपुरी शॉट्स! मुंबईत Gen Z विक्रेत्याचा धुमाकूळ; VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. सध्या असाच एक आश्चर्यकारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक तरुण खतरनाक स्टाईलमध्ये पाणीपुरी विकताना दिसत आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:55 PM
Panipuri Seller selling golgappa in Gen Z unique style

प्लेटमध्ये नाही थेट गनने पाणीपुरी शॉट्स! मुंबईत Gen Z विक्रेत्याचा धुमाकूळ; VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • प्लेटमध्ये नाही थेट गनने पाणीपुरी शॉट्स
  • मुंबईत Gen Z विक्रेत्याचा धुमाकूळ
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Gen Z Panipuri Vendor : सोशल मीडियायवर आजकाल काय पाहायला मिळेल सांगात येत नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. सध्या एक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक तरुणी वेगळ्याच स्टाईलमध्ये पाणीपुरी विकत आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. हा व्हिडिओ मुंबईतील पाणीपुरी विक्रेत्याचा असल्याचे सांगितले जात आहे.

नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक पाणीपुरीचा गाडा दिलत आहे. गाड्यावर ग्राहकांची गर्दी दिसत आहे. पण पाणीपुरी विक्रेता एका वेगळ्याच स्टईलमध्ये दिसत आहे. पाणीपुरी विक्रेत्याने काळे हिरोटाई कपडे घातले असून त्याच्य हातात एक कॉम्बॅट गन आहे. ही एक खेळण्यातली गन असून पाणीपुरीवाला त्यामध्ये पाणी भरुन लोकांच्या तोंडात पिचकारी मारत आहे. आधी त्याने पाणीपुरीत बटाटा आणि उसळ टाकू ठेवली आणि गनने थेट लोकांच्या तोंडात तिखट आणि गोड पाण्याची पिचकारी सोडत आहे. याला लोकांनी जनरेशनल झेड पाणीपुरी स्टाईल म्हटले आहे. अगदी अॅडव्हेंनचर पद्धतीने लोक पाणीपुरी एन्जॉय करत आहेत. त्याची पाणीपुरीची गाडी देखील अगदी हटके स्टाईलमध्ये तयार केलेली आहे.

संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @victual_diaries या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. यावर एका नेटकऱ्याने आता स्वच्छतेची कोणालाच काळजी वाटत नाहीय अशी टीका केली आहे, तर दुसऱ्या एकाने होळी स्पेशल आहे का असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने भाई बघूनच एवढं मजेशीर वाटतेय असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 26, 2026 | 01:55 PM

