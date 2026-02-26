संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा... बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral
नक्की काय आहे प्रकरण?
व्हिडिओमध्ये तो तरुण उघडपणे म्हणतो की, “भावांनो, ही माझी पत्नी आहे; ज्याला तिला भाड्याने घ्यायचे आहे तो करू शकतो.” त्यानंतर तो त्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख करून म्हणतो की भाड्याने देणे खूप महाग आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे आणि तो त्याच्या पत्नीच्या गरजा आणि खर्च पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून, त्याचा युक्तिवाद असा होता की दुसऱ्याने तिला भाड्याने घ्यावे. या व्हिडिओमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. लोक हे केवळ लग्नाच्या पवित्र बंधनाचा अपमानच नाही तर महिलांच्या प्रतिष्ठेचाही अपमान मानत आहेत. नवऱ्याने हे कृत्य खरोखर पैशांसाठी केले आहे की लोकप्रियता मिळवण्यासाठी हे तर स्पष्ट झाले नाही पण आता व्हिडिओला यूजर्सच्या संतापाचा सामना करावा लागणार आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
पतीचा हा व्हिडिओ @myindianworld नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ वेगवेगळ्या सोशल मिडिया अकाऊंट्सवरुन शेअर केला जात असून अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तो स्वतःला भाड्याने देऊ शकतो का? पत्नीने त्याला सोडून द्यावे किंवा बाहेर काढावे !” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “निर्लज्ज माणूस” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “दोघांनाही या गोष्टीची लाज वाटायला हवी”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.