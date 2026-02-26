Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

Wife On Rent : आर्थिक अडचणींचा हवाला देत पतीने भाड्याने देऊ केली पत्नी. याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच युजर्सने पतीच्या निर्लज्जपणावर टीका व्यक्त केली त्याच्या कृत्याला महिलांच्या सन्मानाचा अपमान ठरवले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 12:00 PM
संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा... बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • संबंधित तरुणाने पत्नीला “भाड्याने देण्याची” उघड घोषणा केल्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे.
  • महागाई आणि आर्थिक अडचणींचा हवाला देत त्याने हे वक्तव्य केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाला असून अनेकांनी या कृत्याला महिलांच्या सन्मानाचा अपमान ठरवत तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ कधी आपलयाला हसवतात, कधी भावूक करतात तर कधी आश्चर्याचा धक्का देऊन जातात. अलिकडे मात्र एक संतापजनक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा शेअर केला जात आहे ज्यात एक पती आपल्या पत्नीचा साैदा करताना दिसून आला. व्हिडिओमध्ये तो उघडपणे जाहीर करतो की त्याला त्याची पत्नी भाड्याने देण्याची इच्छा आहे. पैशांसाठी पतीने उचलले हे धक्कादायक पाऊल पाहून आता अनेकांनी व्हिडिओने टिकास्त्र सोडले आहे. अशा नवऱ्याला बायकोने सोडून द्यावे अशी प्रतिक्रिया यूजर्स व्यक्त करत आहेत.

नक्की काय आहे प्रकरण?

व्हिडिओमध्ये तो तरुण उघडपणे म्हणतो की, “भावांनो, ही माझी पत्नी आहे; ज्याला तिला भाड्याने घ्यायचे आहे तो करू शकतो.” त्यानंतर तो त्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख करून म्हणतो की भाड्याने देणे खूप महाग आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे आणि तो त्याच्या पत्नीच्या गरजा आणि खर्च पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून, त्याचा युक्तिवाद असा होता की दुसऱ्याने तिला भाड्याने घ्यावे. या व्हिडिओमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. लोक हे केवळ लग्नाच्या पवित्र बंधनाचा अपमानच नाही तर महिलांच्या प्रतिष्ठेचाही अपमान मानत आहेत. नवऱ्याने हे कृत्य खरोखर पैशांसाठी केले आहे की लोकप्रियता मिळवण्यासाठी हे तर स्पष्ट झाले नाही पण आता व्हिडिओला यूजर्सच्या संतापाचा सामना करावा लागणार आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @myindianworld

पतीचा हा व्हिडिओ @myindianworld नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ वेगवेगळ्या सोशल मिडिया अकाऊंट्सवरुन शेअर केला जात असून अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तो स्वतःला भाड्याने देऊ शकतो का? पत्नीने त्याला सोडून द्यावे किंवा बाहेर काढावे !” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “निर्लज्ज माणूस” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “दोघांनाही या गोष्टीची लाज वाटायला हवी”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 26, 2026 | 12:00 PM

Feb 26, 2026 | 12:00 PM
