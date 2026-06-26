शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • 13 Million Kg Of Tea Stuck On India Nepal Border Nepali Factories Closed Due To New Rules

Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर 13 लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Updated On: Jun 26, 2026 | 04:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

Nepal Tea Dispute: चहा निर्यातीवरून नेपाळ आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढला आहे. नवीन सीमा तपासणी नियमांमुळे नेपाळी चहा कारखान्यांमधील उत्पादन पूर्णपणे थांबले असून, एक मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

1.3 million kg of tea stuck on India-Nepal border Nepali factories closed due to new rules

Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर १३ लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सीमेवर चहाची नाकेबंदी
  • कारखाने बंद, शेतकरी संकटात
  • भारत-नेपाळमधील व्यापार युद्ध

Nepal Tea Dispute with India 2026 : भारत आणि नेपाळ या दोन शेजारी देशांमधील व्यापारी संबंधांमध्ये सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. चहाच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या निर्यातीवरून दोन्ही देशांमधील वाद आता विकोपाला गेला असून, याचा थेट फटका नेपाळच्या चहा उद्योगाला बसला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) सीमेवर लागू केलेल्या अत्यंत कडक नियमांमुळे नेपाळी चहाची भारतात होणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या गंभीर संकटामुळे नेपाळचे पंतप्रधान आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला यात हस्तक्षेप करावा लागला असून, आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर वेगाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

भारताने सीमा तपासणीचे नियम अचानक कडक केल्यामुळे नेपाळच्या बाजूला ट्रकच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. पूर्वी नेपाळमधून येणाऱ्या चहाच्या केवळ काही नमुन्यांची चाचणी केली जात असे आणि माल पुढे सोडला जायचा. मात्र, आता कडक देखरेखीखाली प्रत्येक खेपेची तपासणी अनिवार्य केली आहे. सर्वात मोठी अडचण अशी आहे की, या चहाच्या नमुन्यांची चाचणी कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत केली जाते, ज्याचा अहवाल येण्यासाठी १५ ते २० दिवसांचा मोठा कालावधी लागत आहे. या विलंबाचा परिणाम असा झाला आहे की, तब्बल १३ लाख किलोग्रॅम चहा सीमेवर अडकून पडला आहे. यातील ३ लाख किलो चहा भारतीय गोदामांमध्ये आणि १० लाख किलोपेक्षा जास्त चहा नेपाळच्या सीमेवर सडण्याच्या मार्गावर आहे.

नेपाळमधील चहा कारखाने बंद, ६० हजार मजूर बेरोजगार

सीमेवर माल अडकल्यामुळे आणि मालाची साठवणूक करायला जागा नसल्यामुळे नेपाळमधील चहाचे कारखाने पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. नेपाळमधील चहा उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या इलाममधील सुमारे ९९ चहा कारखाने आणि ५० मळ्यांमधील काम १५ जूनपासून पूर्णपणे बंद आहे. तसेच झापा जिल्ह्यातील कारखान्यांमधील उत्पादन १८ जूनपासून थांबले आहे. चहाचे कारखाने बंद पडल्यामुळे ६०,००० हून अधिक रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि लहान शेतकरी एका रात्रीत बेरोजगार झाले असून त्यांच्यासमोर उपजीविकेचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. नेपाळ सरकारने तात्काळ मदत आणि राजनैतिक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आता कुठे कारखानदारांनी काम धीमेपणाने सुरू केले आहे, मात्र तणाव अजूनही कायम आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू

या संकटामुळे नेपाळच्या अंतर्गत बाजारपेठेत चहाच्या हिरव्या पानांचे भाव कमालीचे कोसळले आहेत. ज्या चहाच्या पानांना पूर्वी प्रति किलो ४० ते ६० रुपये भाव मिळत होता, तो आता थेट १५ रुपयांवर आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

FSSAI चे कठोर पाऊल आणि नेपाळचा फळ कर वाद

भारताने अचानक हे पाऊल का उचलले, यामागे देखील एक मोठे कारण आहे. २३ जून रोजी भारताच्या FSSAI ने एचएसएन (HSN) कोड ०९०२ अंतर्गत चहासाठी अत्यंत कडक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यानुसार, देशांतर्गत वापरासाठी भारतात येणाऱ्या चहाच्या २० टक्के खेपांची प्रयोगशाळेत कसून चाचणी केली जाईल. भारतीय चहा उत्पादकांनी, विशेषतः दार्जिलिंगच्या व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे तक्रार केली होती की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या दार्जिलिंग चहामध्ये नेपाळमधून येणारा स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचा चहा मिसळला जात आहे. या भेसळीमुळे दार्जिलिंग चहाच्या ब्रँड व्हॅल्यूला मोठा धक्का बसत होता. इतकेच नाही तर चाचणी दरम्यान नेपाळी चहामध्ये हानिकारक कीटकनाशके आणि रसायनांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले होते, ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जात होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoJK Protests : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनक्षोभ! सतराव्या दिवशीही आंदोलनाचा भडका; 50 हजार लोक रस्त्यावर, पाकिस्तान सरकार बॅकफूटवर

राजनैतिक वर्तुळात या वादाला ‘ट्रेड वॉर’ किंवा व्यापारी प्रतिहल्ला म्हणून पाहिले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेपाळने भारतातून निर्यात होणाऱ्या आंब्यांवर आणि इतर ताज्या फळांवर कडक गुणवत्ता चाचण्या लागू केल्या होत्या आणि नवीन कर लादले होते, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. भारताने चहाच्या आयातीवर कडक निर्बंध लादून नेपाळला जशास तसे उत्तर दिले आहे आणि एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जर भारतीय उत्पादनांना नेपाळमध्ये अडवले गेले, तर त्याचे गंभीर परिणाम नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेलाही भोगावे लागतील.

Web Title: 13 million kg of tea stuck on india nepal border nepali factories closed due to new rules

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा रवाना
1

Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा रवाना

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू
2

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO
3

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल
4

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर 13 लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर 13 लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Jun 26, 2026 | 04:40 PM
Karjat News: 55 हजार वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! ‘या’ परिसरात महावितरणचे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरू

Karjat News: 55 हजार वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! ‘या’ परिसरात महावितरणचे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरू

Jun 26, 2026 | 04:34 PM
Mira Bhayandar News: फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

Mira Bhayandar News: फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

Jun 26, 2026 | 04:27 PM
Bank Holiday July 2026: जुलै महिन्यात 12 दिवस बंद राहतील बँका! आताच लिस्ट पाहून घ्या नाहीतर महत्त्वाची खोळंबतील कामे

Bank Holiday July 2026: जुलै महिन्यात 12 दिवस बंद राहतील बँका! आताच लिस्ट पाहून घ्या नाहीतर महत्त्वाची खोळंबतील कामे

Jun 26, 2026 | 04:25 PM
Stamp Duty Scam: नवी मुंबईत हजारो कोटींचा दस्त नोंदणी घोटाळ्याचा पर्दाफाश! दोषी अधिकाऱ्याला थेट सेवेतून बडतर्फ करणार

Stamp Duty Scam: नवी मुंबईत हजारो कोटींचा दस्त नोंदणी घोटाळ्याचा पर्दाफाश! दोषी अधिकाऱ्याला थेट सेवेतून बडतर्फ करणार

Jun 26, 2026 | 04:24 PM
Breast Cancer: ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान म्हणजे शेवट नाही! सुरुवातीच्या टप्प्यातील कॅन्सरवर मात करण्याचे ५ प्रभावी मार्ग

Breast Cancer: ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान म्हणजे शेवट नाही! सुरुवातीच्या टप्प्यातील कॅन्सरवर मात करण्याचे ५ प्रभावी मार्ग

Jun 26, 2026 | 04:18 PM
‘माझ्या मुलाला न्याय द्या…’, केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, प्रकरणात उज्वल निकम यांची एंट्री

‘माझ्या मुलाला न्याय द्या…’, केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, प्रकरणात उज्वल निकम यांची एंट्री

Jun 26, 2026 | 04:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा