तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्...

हवालदाराच्या सर्तकतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असला तरी पोलिस वर्दीवर हात टाकण्याचे धाडस दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या प्रतिमेला तडा जात आहे.

Feb 27, 2026 | 03:09 PM
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात पोलिसांवर हल्ल्यांची मालिका सुरूच असून, रविवारी (दि.२२) एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हात उगारल्याच्या घटना ताज्या असतानाच आता सायंकाळी आमेन चौक, भावसिंगपुरा येथे दिवसात ही तिसरी घटना नोंदवली गेली. हद्दपार असलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराने थेट पोलिस हवालदारावर सुऱ्याने हल्ला चढवला.

हवालदाराच्या सर्तकतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असला तरी पोलिस वर्दीवर हात टाकण्याचे धाडस दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या प्रतिमेला तडा जात असून, कायद्याच्या रक्षकांवर होणारे रोखण्याचे मोठे आव्हान समोर उभे ठाकले आहे. दरम्यान, या प्रकारानंतर छावणी पोलिसांनी मुख्य आरोपी ईश्वर राजू चव्हाण याच्यासह त्याचे साथीदार सचिन त्रिभुवन, विकास भालेराव आणि एका महिलेला बेड्या ठोकल्या आहेत. छावणी पोलिस ठाण्याचे हवालदार महाशंख नामदेव दांडगे (वय ४०) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, २५ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता विशेष पथक अवैध धंद्यांवर कारवाईसाठी गस्त घालत असताना हद्दपार आरोपी ईश्वर चव्हाण आमेन चौकात असल्याची माहिती मिळाली.

हेदेखील वाचा : Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

दरम्यान, पथकाने तेथे जाऊन त्याला कायदेशीर परवानगीबाबत विचारणा केली असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला. ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताच त्याचे साथीदार तेथे जमा झाले. त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घालत शिवीगाळ केली व दुचाकींच्या चाव्या काढून घेतल्या.

हेदेखील वाचा : Uttar Pradesh Crime: दिरानेच वहिनीची विटेने केली हत्या; नंतर 25 फूट उंच छतावरून मारली उडी, कारण काय?

दीरानेच वाहिनीची केली निर्घृण हत्या

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दीरानेच आपल्या वाहिनीची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. नंतर स्वतः 25 फूट उंच छतावरून उडी मारली. ही घटना बागपात येथील कोतवाली खेकडा येथील सांकरौद गावात घडली. हत्या झालेल्या महिलेचं दोन वर्षांपूर्वीच लग्न झालं होतं.

Feb 27, 2026 | 03:09 PM

Feb 27, 2026 | 03:09 PM
