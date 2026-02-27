Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

सलमान खानचे वडील सलीम खान हे गेल्या 11 दिवसांपासून रूग्णालयात असून त्यांच्या भेटीसाठी बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार रूग्णालयात येत आहेत.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सलमान खानचे वडील आणि दिग्गज लेखक सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करून ११ दिवस झाले आहेत. ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये आहेत. डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्यावर उपचार करत आहे. ९० वर्षीय सलीम यांना गेल्या मंगळवारी सकाळी मेंदूत किरकोळ रक्तस्राव झाल्याने दाखल करण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती “धोक्याबाहेर” असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु त्यांना कधी डिस्चार्ज दिला जाईल याबद्दल अद्याप काहीही माहिती नाही. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग लीलावती येथे पोहोचला आणि त्यानंतर अलविरा अग्निहोत्रीही आली.

डॉ. पार्कर यांनी सांगितले की, सलीम खान यांचे वय लक्षात घेता खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. त्या दिवशी सकाळी त्यांच्यावर डीएसए शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तथापि, ११ व्या दिवसापर्यंत त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढून टाकण्यात आले आहे की नाही याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. सलमान खान आणि त्यांचे कुटुंब त्यांच्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दलची इतकी वैयक्तिक माहिती जनतेसमोर किंवा माध्यमांसमोर येऊ नये असे वृत्त आहे.

दुसरीकडे, गेल्या ११ दिवसांपासून, रुग्णालयात कुटुंबातील सदस्य, जवळचे मित्र आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींची गर्दी वाढत आहे. सलीम खान रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील आयसीयू वॉर्डमध्ये आहेत, त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त कोणीही त्यांना भेटू शकत नाही. या चिंतेच्या काळात सर्वजण खान कुटुंबाला पाठिंबा देत आहेत. गुरुवारी, अमृता अरोराचे पती शकील लडाक हे सर्वात आधी रुग्णालयात पोहोचले, त्यानंतर जरीन खान. मुलगी अर्पिता आणि मुलगा सोहेल खान, नातू अरहानसह, हे देखील नंतर ये-जा करताना दिसले.

एक दिवस आधी, बुधवारी, जावेद अख्तर हे रुग्णालयात पोहोचलेल्या पहिल्या व्यक्तींमध्ये होते. त्यांनी सलग १० दिवस पहिल्यांदाच सलीम खान यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. शिवाय, मुली अर्पिता आणि अलविरा, जावई अतुल अग्निहोत्री, सून शौरा खान, मुले सोहेल खान, अरबाज खान आणि संध्याकाळी उशिरा सलमान खान देखील लीलावती येथे पोहोचले. बुधवारी संध्याकाळी, आमिर खाननेही दुसऱ्यांदा सलीम खानच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करण्यासाठी लीलावतीला भेट दिली.

