US Iran War : ‘पुन्हा तीच चूक करु नका ‘ ; न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानींचा ट्रम्प यांना थेट इशारा; इराणवर खळबळजनक विधान

न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांनी इराणमधील राजवटीवर कडाडून टीका केली आहे. तसेच त्यांनी अमेरिकन प्रशासनाला इतिहासातील चुकांपासून धडा घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
ममदानी यांनी इराणवर टीका करताना म्हटले आहे की, इराणचे खामेनेई शासन अत्यंत क्रूर आहे. त्यांचे सरकार आपल्याच देशातील निरापराध नागरिकांना मारत आहे. मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. नुकत्या इराणमध्ये झालेल्या सराकरविरोधी निदर्शनांचा उल्लेख करत यामध्ये इराणच्या हुकूमशाही मानसिकतेमुळे अनेक नागरिकांची हत्या झाली असल्याचे म्हटले आहे. सध्या त्यांच्या या विधानाने मोठी खळबळ माजली आहे.
याच वेळी ममदानी यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरही टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेचे इराणमध्ये सत्ता बदलाचे धोरणामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) प्रशासनाला सावध करत, इराक आणि अफगाणिस्तानसोबतच्या विनाशकारी युद्धातील चुकांमधून छडा शिकण्याचा सल्ला दिला आहे. कोणत्या देशात सत्ता परिवर्तनासीठ लष्करी पर्यायाऐवजी संवादाचा मार्ग वापरावा असे त्यांनी म्हटले आहे.
ममदानी यांच्या मते, अमेरिकेची जनता कोणत्याही नवी युद्धाचा भाग होण्यापेक्षा शांतात आणि आर्थिक स्थैर्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी ट्रम्प सरकारला म्हटले. वाढत्या महागाईपासून दिलाससा आणि आर्थिक सुधारणा ट्रम्प प्रशासानाच्या प्राधान्यावर असावे असेल त्यांनी म्हटले.
ममदानी यांनी न्यूयॉर्कमधील जनतेला हाय अर्लट राहण्यासही सांगितले आहे. आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलिसांशी तातडीने संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले आहे. तसेच न्यूयॉर्कमध्ये राहणाऱ्या इराणी नागरिकांना दिलासा देत त्यांच्या सुरक्षेचेही आश्वासन दिले आहे. त्यांनी इराण-अमेरिका वाद आणि जगातील इतर कोणताही वाद शांततेने सोडवता गेला पाहिजे असे म्हटले आहे.
