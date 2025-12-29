Baba Vanga Predictions 2026: तिसऱ्या महायुद्धाच्या चेतावणीपासून एलियनच्या संपर्कापर्यंत! जागतिक राजकारणावर काय होणार परिणाम?

इंग्रजी वेबसाइट द एक्सप्रेस US नुसार, अंध बल्गेरियन गूढवादी २०२६ हे वर्ष अस्थिरता, अनिश्चितता आणि युद्धापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत अनेक आघाड्यांवर बदलांनी भरलेले वर्ष म्हणून दर्शवितात.आता म्हणजे नक्की काय? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर या लेखातून आपण अधिक माहिती जाणून घेऊया.
Baba Vanga: २०२६ हे वर्ष कसं असणार? बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी समोर
२०२६ हे जागतिक स्तरावर कसे घडेल?
बाबा वेंगाच्या भविष्यवाण्यांनुसार, २०२६ हे भू-राजकीय उलथापालथीचे वर्ष असेल. तिच्या अनुयायांच्या मते, तिने २०२६ मध्ये तिसरे महायुद्ध सुरू होण्याची भविष्यवाणी केली होती, ज्यामध्ये प्रामुख्याने जागतिक शक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणात लष्करी संघर्ष होईल. अहवालात असेही म्हटले आहे की हा लष्करी संघर्ष सीमा ओलांडून पसरेल, ज्यामुळे दीर्घकालीन राजकीय गोंधळ आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव जलद वाढेल.
बाबा वांगाच्या भाकितांमध्ये चीनचे तैवानवरील नियंत्रण आणि रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य संघर्ष यांचा समावेश आहे. असे मानले जाते की या घटनांचा आर्थिक क्षेत्रावर व्यावसायिक परिणाम होईल, ज्यामुळे बाजारपेठेत तीव्र घसरण, महागाई वाढणे आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे
२०२६ मध्ये पर्यावरणीय आपत्तींचे भाकीत
२००२ मध्ये ब्रिटनमध्ये आलेल्या पुराचे श्रेय बाबा वेंगालाही जाते. त्यांनी २०२६ मध्ये नैसर्गिक आपत्तींचा इशारा देखील दिला होता. त्यांच्या भाकित्यांमध्ये चक्रीवादळे, त्सुनामी आणि भूकंपीय क्रियाकलापांचा समावेश आहे, जरी या नैसर्गिक आपत्ती कुठे येतील हे स्पष्ट नाही. तथापि, त्यांच्या भाकित्यांचे खरे ठरण्याची शक्यता खूपच कमी मानली जाते.
राजकीय दृष्टिकोनातून, बाबा वांगाने २०२६ मध्ये एका नवीन रशियन नेत्याच्या उदयाची भविष्यवाणी केली होती, ज्यामुळे व्लादिमीर पुतिन यांचे शासन संपल्यास युक्रेनच्या भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले होते. द एक्सप्रेसनुसार, रशियाच्या या भावी नेत्याचे वर्णन एक शक्तिशाली गुरु म्हणून केले गेले आहे.
एलियनशी संपर्क
बाबा वेंगाच्या सर्वात असाधारण आणि रहस्यमय दाव्यांपैकी एक म्हणजे एलियनशी संपर्क साधण्याची भविष्यवाणी. तिने सांगितले की मानवजातीचा पहिला सामना नोव्हेंबर २०२६ मध्ये परग्रही जीवनाशी होईल. मिररच्या मते, आकाशात एक मोठे अंतराळयान स्पष्टपणे दिसेल आणि पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल.