White House Expansion: ट्रम्प यांची 250 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमेरिकेला 'ही' ग्रँड भेट; व्हाईट हाऊसमध्ये उभारणार आश्चर्याचं लेण

White House Expansion: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात सुंदर बॉलरूम बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. खाजगी निधीतून मिळणारा हा प्रकल्प परदेशी पाहुण्यांसाठी वापरला जाईल.

Updated On: Feb 22, 2026 | 05:00 PM
  • ऐतिहासिक विस्तार
  • खाजगी निधीचा वापर
  • राजनैतिक प्रतिष्ठा

World’s largest ballroom White House : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. व्हाईट हाऊस, जे अमेरिकन सत्तेचे केंद्र मानले जाते, तिथे आता जगातील सर्वात मोठा आणि सुंदर ‘बॉलरूम’ उभारला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या ‘गव्हर्नर्स डिनर’ (Governors Dinner) दरम्यान या योजनेचा खुलासा केला. हा प्रकल्प केवळ एका इमारतीचे बांधकाम नसून, तो अमेरिकेच्या वाढत्या जागतिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक असेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

१५० वर्षांची प्रतीक्षा संपली!

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, गेल्या १५० वर्षांपासून व्हाईट हाऊसमध्ये एका कायमस्वरूपी आणि भव्य बॉलरूमची उणीव भासत होती. जेव्हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा सौदी अरेबियाचे राजे यांसारखे अतिमहत्त्वाचे पाहुणे (VVIPs) अमेरिकेत येतात, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी व्हाईट हाऊसच्या लॉनवर तात्पुरते तंबू उभारावे लागतात. “अनेकदा पावसाळ्यात या तंबूंमध्ये पाणी साचते, जे जगातील सर्वात शक्तिशाली देशासाठी लाजिरवाणे आहे. आता हे चित्र कायमचे बदलणार आहे,” असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UFO Files: ‘हो, ते आपल्यातच आहेत!’ ओबामांनंतर आता ट्रम्प यांची कबुली; ‘Area 51’शी संबंधित रहस्यांच्या भिंती लवकरच कोसळणार

करदात्यांवर बोजा नाही, खाजगी निधीतून होणार निर्मिती

या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा खर्च. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, हा जगातील सर्वात सुंदर बॉलरूम बांधण्यासाठी अमेरिकन जनतेच्या कराचा पैसा वापरला जाणार नाही. हा संपूर्ण प्रकल्प खाजगी देणग्या आणि निधीतून (Private Funding) उभा केला जाईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवर कोणताही ताण न पडता देशाची एक ऐतिहासिक वास्तू अधिक भव्य होणार आहे.

अमेरिकेचा २५० वा वर्धापन दिन आणि ट्रम्प यांचे व्हिजन

हा प्रकल्प २०२६ मध्ये साजऱ्या होणाऱ्या अमेरिकेच्या २५० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या (Semiquincentennial) सोहळ्याशी जोडला गेला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हे वर्ष अमेरिकन इतिहासातील सर्वात गौरवशाली वर्ष असेल. याच काळात अमेरिका विश्वचषक (World Cup) आणि उन्हाळी ऑलिंपिकचेही (Summer Olympics) यजमानपद भूषवणार आहे. अशा वेळी जगभरातील पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी व्हाईट हाऊसकडे एक जागतिक दर्जाचे ठिकाण असणे आवश्यक आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

प्रशासनाच्या यशाचा पाढा

या कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी केवळ बॉलरूमवरच भाष्य केले नाही, तर आपल्या पहिल्या वर्षातील यशाचा आढावा घेतला. त्यांनी दावा केला की, त्यांच्या काळात अमेरिकेची सीमा आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे. आर्थिक आघाडीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, महागाई गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली असून, डाऊ जोन्स (DJI) ५०,००० आणि S&P ७,००० च्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनीही यावेळेस उपस्थित राहून प्रशासनाच्या कामाचे कौतुक केले.

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हाईट हाऊसमध्ये नवीन बॉलरूम का बांधला जात आहे?

    Ans: परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या स्वागतासाठी सध्या तंबू वापरावे लागतात, जे गैरसोयीचे असतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांना भव्यता देण्यासाठी हा बॉलरूम बांधला जात आहे.

  • Que: या प्रकल्पासाठी निधी कोठून येणार आहे?

    Ans: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प सरकारी तिजोरीतून न बांधता पूर्णपणे खाजगी देणग्या आणि निधीतून (Private Funding) पूर्ण केला जाईल.

  • Que: अमेरिकेचा २५० वा वर्धापन दिन कधी आहे?

    Ans: ४ जुलै २०२६ रोजी अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याचा २५० वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे, याच औचित्याने या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 05:00 PM

