Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • China Taiwan Tension 26 Aircraft 6 Warships Cross Median Line High Alert 2026

China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

China Taiwan Tension: तैवान आणि चीनमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. २६ चिनी लष्करी विमाने आणि सहा युद्धनौकांनी तैवानला वेढले आहे, त्यापैकी १८ विमानांनी हवाई हद्दीचे उल्लंघन केले आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 04:51 PM
china taiwan tension 26 aircraft 6 warships cross median line high alert 2026

तैवान संकटात! ६ चिनी युद्धनौका आणि १८ विमानांनी 'रेड लाईन' ओलांडली; लष्कर हाय अलर्टवर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लष्करी वेढा
  • हवाई हद्दीचे उल्लंघन
  • लष्कर हाय अलर्टवर

जगाच्या पाठीवर आधीच रशिया-युक्रेन आणि मध्य-पूर्वेतील संघर्ष पेटलेला असताना, आता आशिया खंडातही युद्धाचे ढग गडद होऊ लागले आहेत. चीन आणि तैवानमधील तणाव आता शिगेला पोहोचला असून, ‘ड्रॅगन’ने तैवानभोवती लष्करी विमाने आणि युद्धनौकांचा वेढा अधिक घट्ट केला आहे. तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने (MND) दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत संपलेल्या २४ तासांत चीनच्या २६ लष्करी विमानांनी आणि ६ नौदल जहाजांनी तैवानच्या उंबरठ्यावर येऊन धडक दिली आहे.

१८ विमानांनी ओलांडली ‘मध्यरेषा’

चिनी लष्कराची ही घुसखोरी केवळ नियमित सराव नसून ती एक गंभीर चिथावणी मानली जात आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या ताफ्यातील १८ विमानांनी तैवान सामुद्रधुनीतील अत्यंत संवेदनशील अशी ‘मध्यरेषा’ (Median Line) ओलांडली. ही रेषा चीन आणि तैवानमधील अनधिकृत सीमा मानली जाते. या विमानांनी तैवानच्या उत्तर, मध्य आणि नैऋत्य हवाई संरक्षण ओळख क्षेत्रात (ADIZ) प्रवेश केल्याने तैवानच्या रडार यंत्रणेत खळबळ उडाली. यामध्ये प्रगत लढाऊ विमाने, बॉम्बर्स आणि गुप्तचर विमानांचा समावेश होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

तैवानचे चोख प्रत्युत्तर: क्षेपणास्त्रे तैनात

चीनच्या या आक्रमक हालचालींना उत्तर म्हणून तैवानने आपले लष्करी सामर्थ्य पणाला लावले आहे. तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी आपली लढाऊ विमाने (ROCAF) हवेत तैनात केली आहेत. तसेच, किनाऱ्यावरील क्षेपणास्त्र यंत्रणा (Land-based missile systems) ‘रेडी टू फायर’ मोडमध्ये ठेवण्यात आली आहे. “आम्ही चीनच्या कोणत्याही गैरप्रकाराला चोख उत्तर देण्यास समर्थ आहोत,” असे तैवानच्या लष्करी प्रवक्त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

२०२६: तैवानसाठी सर्वात कठीण वर्ष?

तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ हे वर्ष तैवानसाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी वारंवार ‘एकात्मिक चीन’चा नारा दिला असून, तैवानला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे तैवानला असलेले वाढते समर्थन आणि अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणामुळे चीन अधिकच आक्रमक झाला आहे. ८-९ जानेवारीला झालेल्या मोठ्या युद्धसरावानंतर, आता ही ताजी घुसखोरी म्हणजे मोठ्या हल्ल्याची ‘तालीम’ तर नाही ना? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

जागतिक परिणाम आणि भारताची भूमिका

जर तैवान सामुद्रधुनीत युद्ध भडकले, तर त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः सेमीकंडक्टर (Semiconductor) पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होईल. भारत या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती मुजोरी भारतासाठीही चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे सागरी व्यापाराला धोका निर्माण होऊ शकतो.

Web Title: China taiwan tension 26 aircraft 6 warships cross median line high alert 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग
1

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल
2

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली
3

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल
4

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

Jan 24, 2026 | 04:51 PM
खबरदार! अमेरिकेवर येणार भयानक संकट; Air India ने रद्द केली सर्व उड्डाणे, नेमके प्रकरण काय?

खबरदार! अमेरिकेवर येणार भयानक संकट; Air India ने रद्द केली सर्व उड्डाणे, नेमके प्रकरण काय?

Jan 24, 2026 | 04:49 PM
Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट

Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट

Jan 24, 2026 | 04:44 PM
Panvel Municipal Election 2026: पनवेलचे नेतृत्व आता विस्तारणार: विकसित वसाहतींमधील प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी

Panvel Municipal Election 2026: पनवेलचे नेतृत्व आता विस्तारणार: विकसित वसाहतींमधील प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी

Jan 24, 2026 | 04:44 PM
IND VS NZ 2nd T20l : ‘मी रोहित शर्माच्या पावलावर पाऊल…’, भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माचे मोठे विधान 

IND VS NZ 2nd T20l : ‘मी रोहित शर्माच्या पावलावर पाऊल…’, भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माचे मोठे विधान 

Jan 24, 2026 | 04:42 PM
दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी स्पेशल अभियान! मोठ्या संख्येने विद्यार्थी देणार परीक्षा

दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी स्पेशल अभियान! मोठ्या संख्येने विद्यार्थी देणार परीक्षा

Jan 24, 2026 | 04:30 PM
Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

Jan 24, 2026 | 04:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM