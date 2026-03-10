Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  World War 3 Japan Deploys Type 12 Missiles Near China Border

World War 3 : इराण युद्धादरम्यान जपानचा मोठा डाव! चीनच्या सीमेजवळ धाडली खतरनाक क्षेपणास्त्रे; ड्रॅगन संतापणार?

World War 3 : सध्या मध्यपूर्वेत इराण-इस्रायल युद्धामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. अशी परिस्थिती पूर्व आशियातही युद्धाची शक्यात वर्तवली जात आहे. जपानने चीनच्या सीमेजवळ क्षेपणास्त्र तैनाती केली आहे. यामुळे ....

Updated On: Mar 10, 2026 | 11:02 AM
Japan Deploys Deadly Type-12 Missiles Near China Amid Iran War

World War 3 : इराण युद्धादरम्यान जपानचा मोठा डाव! चीनच्या सीमेजवळ धाडली खतरनाक क्षेपणास्त्रे; ड्रॅगन संतापणार? (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • इराण युद्धादरम्यान जपानची मोठी खेळी
  • चीनच्या दिशेने धाडले खतरनाक शस्त्र
  • ड्रॅगनवर हल्ल्याची तयारी सुरु ?
Japan Type-12 missile deployment : टोकियो : सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धा (US-Israel Iran War) कडे लागले आहे. या युद्धामुळे जगाची चिंता वाढली असतानाच एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. आणखी एका आघाडीवर युद्धाची शक्यता निर्माण झाली आहे. पूर्व आशियात जपानने अत्यंत गुप्तपणे मध्यरात्रीच्या अंधरात चीनविरोधात मोठा डाव खेळला आहे. यामुळे आता जपान-चीनमध्ये युद्धाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जपान(Japan) ने चीनच्या सीमेजवळ आपल्या लांब पल्ल्यांच्या क्षेपणास्त्रांची तैनाती केली आहे. जपानच्या या पावलामुळे आशिया खंडातही लष्करी युद्धाची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोमवारी (09 मार्च 2026) पहाटे जपानच्या कुमामोटो प्रांतात एका लष्करी तळावर अवजड वाहनांचा ताफा दाखल झाला आहे. जपानने अत्यंत गुप्तपणे हे ऑपरेशषन केले असून स्थानिक प्रशासनालाही याची कल्पना नव्हती. मीडिया रिपोर्टनुसार, या ताफ्यात Type-12 या प्रगत क्षेपणास्त्राचे लाँचर्स आहे. मार्च अखरेपर्यंत ही यंत्रणा सुरु करण्याचा जपानचा उद्देश आहे. मात्र जपानच्या या पावलामुळे चीन(China) चा संताप उफाळण्याची शक्यता आहे.

किती शक्तिशाली आहे जपानचे Type-12 क्षेपणास्त्र?

  • जपानचे Type-12 क्षेपणास्त्र हे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीजने विकसित केले असून युद्धभूमीत ही मिसाईल गेमचेंजर मानली जाते.
  • या मिसाईलची रेंज केवळ 200 किमी पर्यंत होती, परंतु आता ती वाढवून 1000 किमी पर्यंत करण्यात आळी आहे.
  • या रेंजच्या मिसाईलमुळे जपान आता केवळ समुद्रातील जहाजांनाच नव्हे, तर चीनच्या भूमीवरील लष्करी तळांवरही हल्ला करु शकतो.
  • या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता वाढवण्यात आली असल्याचे जपान आता चीनच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देऊ शकतो

काय आहे तैनातीचे कारण?

चीन आणि जपानमध्ये सध्या सेनकाकू द्वीप वाद आणि तैवानच्या मुद्यावरुन तणाव वाढत चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जपानने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी चीनने दिलेल्या धमक्यांनंतर जपानने आपल्या संरक्षण धोरणात अनेक बदल केले आहेत. येत्या काही वर्षात जपानने संरक्षण खर्ड 400 डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहेत. जेणेकरुन त्यांच्या सैन्यशक्तीत वाढ होईल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने केवळ संरक्षणात्मक पवित्रा घेतला होता. परंतु नुकत्याच चीनच्या सीमेजवळ क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याच्या निर्णयामुळे हे थेट चीनला युद्धाचे आव्हान मानले जात आहे. अद्याप मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपलेला नसताना जपानच्या या कृतीमुळे पूर्व आशियातही युद्धाची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे जगाची डोकेदुखी वाढणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: जपानने Type-12 क्षेपणास्त्र कुठे तैनात केले आहे?

    Ans: जपानने Type-12 लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे कुमामोटो प्रांतातील आर्मी कॅम्पमध्ये तैनात केली आहेत, जे चीनच्या दिशेने रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते.

  • Que: Type-12 क्षेपणास्त्राची रेंज किती आहे?

    Ans: सुरुवातील या क्षेपणास्त्राची क्षमता 200 किमी पर्यंत मारा करण्याची होती, परंतु आता ती वाढवून 1000 किमीपर्यंत करण्यात आली आहे.

  • Que: जपानने चीनच्या सीमेजवळ क्षेपणास्त्र का तैनात केली?

    Ans: चीन आणि जपानमध्ये गेल्या काही काळात तैवान आणि सेनकाकू बेटांवरुन वाद सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर जपानने आपली संरक्षण क्षमता आणि प्रतिहल्लाची क्षमात वाढवण्यासाठी चीनच्या सीमेजवळ क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत.

Published On: Mar 10, 2026 | 11:02 AM

