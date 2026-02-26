Nepal Election 2026: नेपाळमध्ये निवडणुकांचा थरार! भारताची सीमा राहणार 72 तासांसाठी बंद; 7 दिवसांच्या ‘ड्राय डे’चीही घोषणा

Nepal General Election 5 March 2026 : शेजारील देश नेपाळमध्ये (Nepal Election 2026) लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजेच ‘सार्वत्रिक निवडणुका’ ५ मार्च रोजी पार पडणार आहेत. या निवडणुका शांततेत, निष्पक्ष आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडण्यासाठी नेपाळ (Nepal) सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार, मतदानापूर्वी एक आठवडा देशभर दारू विक्रीवर बंदी असेल, तर भारताशी जोडलेली सीमा ७२ तासांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सीमेवर राहणाऱ्या लोकांसाठी आणि पर्यटकांसाठी प्रवासाचे नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदानापूर्वीचे सात दिवस आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत संपूर्ण नेपाळमध्ये दारूची विक्री, वाहतूक आणि सेवन करण्यास सक्त मनाई असेल. निवडणूक काळात होणारे वाद, हिंसाचार आणि मतदारांना प्रलोभने दाखवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयोगाने इशारा दिला आहे की, जे कोणी या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि स्थानिक दुकानांनाही या संदर्भात कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप होऊ नये आणि गुन्हेगारी कारवायांना चाप लागावा, यासाठी भारत-नेपाळ सीमा मतदानापूर्वी ७२ तास आधी सील केली जाईल. नेपाळमधील संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी आणि भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना (SSB) समन्वय राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या काळात केवळ रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांनाच सीमेवरून प्रवेश दिला जाईल. सामान्य लोकांसाठी सीमा पूर्णपणे बंद असल्याने प्रवाशांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
Border Alert 🚨 The India–Nepal border will remain temporarily closed for 72 hours from the night of March 3 to March 6, 2026, ahead of Nepal’s House of Representatives election on March 6. pic.twitter.com/s5AW3IogFn — I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) February 22, 2026
credit – social media and Twitter
नेपाळमध्ये २ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ‘मूक कालावधी’ (Silent Period) सुरू होईल. या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला प्रचार करता येणार नाही किंवा सभा घेता येणार नाही. ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ५ मार्च रोजी मतदान संपेपर्यंत, रस्त्यांवर वाहने चालवण्यास बंदी असेल. यामध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, वीज आणि टेलिकॉम यांसारख्या सेवांना सवलत दिली जाईल. इतर सर्व वाहनांना मतदानाच्या दिवशी रस्त्यावर उतरण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष पास घेणे अनिवार्य असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना
जरी जमिनीवरील वाहतुकीवर निर्बंध असले, तरी नेपाळमधील देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा सुरू राहतील. ज्या प्रवाशांकडे वैध हवाई तिकीट आहे, त्यांना विमानतळावर जाण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था केली जाईल. नेपाळ लष्कराने या निवडणुकीसाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांवर हवाई गस्त आणि संशयास्पद वस्तू शोधण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. नेपाळचे लष्करी अधिकारी सीमेवरील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
Ans: ५ मार्चच्या मतदानापूर्वी ७२ तास आधी, म्हणजेच साधारणपणे २ मार्चच्या रात्रीपासून सीमा सील केली जाईल.
Ans: मतदानापूर्वी ७ दिवस आणि अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत देशभर दारू विक्री आणि सेवनावर पूर्ण बंदी असेल.
Ans: होय, हवाई सेवा सुरू राहतील. वैध तिकीट असलेल्या प्रवाशांना विमानतळापर्यंत नेण्यासाठी विशेष पास किंवा व्यवस्था केली जाईल.