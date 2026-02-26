Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • War Alert America Iran Conflict F16 F22 Fighter Jet Deployment Dieogo Garcia Briefing

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

US Iran Tension : अमेरिका इराणमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. इराणच्या अणु कार्यक्रमावरुन सुरु झालेल्या वादाचे रुपांतर आता युद्धात होण्याची शक्यता आहे. इराणवर लष्करी कारवाईचे ब्रिफिंग ट्रम्प यांना देण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:37 PM
US Iran War

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल... अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात?  (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणवर अमेरिकेच्या हल्ल्याची टांगती तलवार
  • इस्रायल आणि डिएगो गार्सितायात अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांचा मोठा ताफा दाखल
  • मध्यपूर्वेत उठणार युद्धाचे वादळ?
US Iran Middle East Conflict : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेत आता विनाशाचे संकेत दिसू लागले आहेत. अमेरिका आणि इराण मधील तणावात प्रचंड वाढ झाली आहे. इराणवर अमेरिकेकडून कधीही हल्ला होऊ शकतो. नुकतेच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ल्याची सविस्तर माहिती Gang of Eight ला दिली आहे. यामुळे मध्यपर्वेत युद्ध उंबरठ्यावर असल्याचे म्हटले जात आहे.

खामेनेईंचा गेम ओव्हर? इराणमध्ये सत्तापालटासाठी ‘हा’ मुस्लिम देश देतोय अमेरिकेला साथ; ट्रम्पसमोर मांडला मोठा डाव

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गॅंग ऑफ ८ या गुप्तचर समितीला गोपनीय ब्रिफींग दिले आहे. या ब्रिफींगमुळे इराणवर अमेरिकेच्या लष्करी हल्ल्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे सर्वात घातक F-22 रॅप्टर स्टेल्थ फायटर जेट्स इस्रायलमधील ओवाडा एअरबेसवर दाखल झाले आहे. तर दुसरीकडे डिएगो गार्सिया बेटावरही F-16 विमानांचा ताफा आणि रिफ्यूलिंग टॅंकर्स पाठवण्यात आले आहेत. इराणची पूर्णपणे तटबंदी करण्याचा याचा हेतू आहे.

गॅंग ऑफ ब्रीफींगचे संकेत

गॅंग ऑफ ब्रीफींग अत्यंत गंभीर माानले जाते. नुकतेच मार्को रुबियो यांनी दिलेल्या ब्रीफींगनंतर सीनेट मायनॉरिटीने परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. काही प्रतिनिधींनी युद्धाची शक्यता व्यक्त केली आहे. जिनेव्हामध्ये आज होणाऱ्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय लागल नाही तर इराणवर हल्ला होण्याची शक्यता आहे. सध्या इराणला चारी बाजूंनीह घेरले जात असून अमेरिकेचे सर्वात धोकादायत एअर क्राफ्ट यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड देखील भूमध्य समुद्रात दाखल झाले आहे. सध्या इराण आपला अणु कार्यक्रम बंद करण्याचे मान्य करतो का नाही, यावर युद्धाचा निर्णय टिकून आहे.


US Iran Tension : युद्धाचा बिगुल वाजला! इराणी नागरिकांच्या फोनवर ‘Wait and See’ चा गूढ संदेश; विनाशाचा संकेत?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मार्को रुबियो यांनी गॅंग ऑफ 8 ला दिलेला ब्रीफींग म्हणजे काय?

    Ans: गॅंग ऑफ ८ चे ब्रिफींग अत्यंत धोकदायक मानले जात असून ही अमेरिकन कॉंग्रसमधील आठ वरिष्ठ आणि गोपनीय नेत्यांची एक टीम आहे. या टीमला अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील इंटेलिजेंस माहिती पुरवली जाते. यानंतर संबंधित देशावर लष्करी कारवाईची शक्यता अधिक असते.

  • Que: अमेरिका आणि इराणमधील तणाव का वाढला आहे?

    Ans: इराणच्या अणु कार्यक्रमावर अमेरिकेला बंदी घालायची आहे, परंतु इराणने यासाठी नकार दिला असल्याने दोन्ही देशांतील तणाव अधिक वाढला आहे.

Web Title: War alert america iran conflict f16 f22 fighter jet deployment dieogo garcia briefing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

TrumpVsCourts: ट्रम्प यांचे सर्वच ड्रीम प्रोजेक्ट धोक्यात; टॅरिफनंतर हद्दपारीच्या लाटेलाही लागले फेडरल कोर्टाचे ग्रहण
1

TrumpVsCourts: ट्रम्प यांचे सर्वच ड्रीम प्रोजेक्ट धोक्यात; टॅरिफनंतर हद्दपारीच्या लाटेलाही लागले फेडरल कोर्टाचे ग्रहण

Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा
2

Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप
3

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?
4

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मध्ये जीवा-नंदिनीचा रेट्रो लूक, पार्थ-काव्याचा काऊबॉय अंदाज; प्री-वेडिंग शूटने वाढवली उत्सुकता

‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मध्ये जीवा-नंदिनीचा रेट्रो लूक, पार्थ-काव्याचा काऊबॉय अंदाज; प्री-वेडिंग शूटने वाढवली उत्सुकता

Feb 26, 2026 | 01:39 PM
IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

Feb 26, 2026 | 01:37 PM
उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

Feb 26, 2026 | 01:33 PM
लिंग निदान कायदा अधिक कठोर होणार, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाईचा इशारा; माहिती देणाऱ्यास १ लाख बक्षीस

लिंग निदान कायदा अधिक कठोर होणार, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाईचा इशारा; माहिती देणाऱ्यास १ लाख बक्षीस

Feb 26, 2026 | 01:30 PM
Kalyan Crime: आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Kalyan Crime: आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Feb 26, 2026 | 01:23 PM
IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

Feb 26, 2026 | 01:23 PM
शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

Feb 26, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM