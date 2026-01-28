Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Doomsday Clock 2026: फक्त 85 सेकंद उरले! डूम्सडे क्लॉकचा धोक्याचा इशारा; मानवजात विनाशाच्या उंबरठ्यावर

मानवतेला वाढत्या धोक्यांचा हवाला देत, शास्त्रज्ञांनी डूम्सडे क्लॉक चार सेकंदांनी पुढे नेला आहे. आता इतिहासातील ही मध्यरात्रीची सर्वात जवळची वेळ आहे. यावरून असे दिसून येते की मानवता सर्वकालीन उच्चांकावर आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 10:33 AM
doomsday clock 2026 update 85 seconds to midnight humanity apocalypse risks

डूम्सडे क्लॉक सर्वनाशाच्या अगदी जवळ पोहोचले आहे; आता फक्त ८५ सेकंद दूर, मानवतेचा नाश होण्याची आली वेळ? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सर्वनाशाची घंटा
  • अण्वस्त्रे आणि AI चा धोका
  • इतिहासातील सर्वात जवळची वेळ

Doomsday Clock 2026 update 85 seconds : संपूर्ण जगाला धडकी भरवणारी एक बातमी समोर आली आहे. मानवजात स्वतःच्या विनाशाच्या किती जवळ पोहोचली आहे, याचे संकेत देणाऱ्या ‘डूम्सडे क्लॉक’ची (Doomsday Clock) वेळ पुन्हा एकदा बदलण्यात आली आहे. मंगळवार, २७ जानेवारी २०२६ रोजी ‘बुलेटिन ऑफ अ‍ॅटोमिक सायंटिस्ट्स’ने जाहीर केले की, हे घड्याळ आता मध्यरात्रीपासून म्हणजेच पूर्ण विनाशापासून केवळ ८५ सेकंद दूर आहे. गेल्या वर्षी हे अंतर ८९ सेकंद होते, जे आता ४ सेकंदांनी कमी झाले आहे. याचा अर्थ असा की, मानवजात आजवरच्या इतिहासात कधीही नव्हती इतकी विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.

डूम्सडे क्लॉक म्हणजे नक्की काय?

डूम्सडे क्लॉक हे कोणतेही प्रत्यक्ष वेळ दाखवणारे घड्याळ नाही, तर ते मानवनिर्मित धोक्यांमुळे पृथ्वी किती धोक्यात आहे, हे सांगणारे एक प्रतीकात्मक साधन आहे. १९४७ मध्ये शिकागो विद्यापीठातील वैज्ञानिकांनी (ज्यात अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचाही समावेश होता) याची सुरुवात केली. यामध्ये ‘मध्यरात्रीचे १२’ वाजणे म्हणजे जगाचा पूर्ण विनाश किंवा मानवी संस्कृतीचा अंत मानला जातो. १९९१ मध्ये जेव्हा शीतयुद्ध संपले होते, तेव्हा हे घड्याळ मध्यरात्रीपासून १७ मिनिटे दूर होते, जे सर्वात सुरक्षित मानले गेले होते. मात्र, आता ते ८५ सेकंदांवर येणे ही धोक्याची सर्वोच्च पातळी आहे.

का सरकले घड्याळ पुढे? यावेळची ३ मुख्य कारणे

वैज्ञानिक मंडळाने २०२६ मध्ये घड्याळ पुढे नेण्यामागे काही भीषण कारणांचा उल्लेख केला आहे: १. अण्वस्त्रांची नवी शर्यत: रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील अण्वस्त्रे मर्यादित ठेवणारा ‘New START’ हा शेवटचा मोठा करार पुढील आठवड्यात संपत आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जगभरात अण्वस्त्रांची अनियंत्रित शर्यत सुरू होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. २. अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): केवळ अणुबॉम्बच नाही, तर आता ‘जनरेटिव्ह एआय’ (Generative AI) कडून पसरवली जाणारी चुकीची माहिती आणि युद्धभूमीवर एआयचा वाढता वापर यामुळे मानवी नियंत्रणाबाहेरच्या आपत्तीची भीती निर्माण झाली आहे. ३. हवामान बदलाचा रौद्र अवतार: २०२५ हे वर्ष इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. जंगलांतील वणवे, भीषण पूर आणि वितळणारे हिमनद असूनही जागतिक स्तरावर ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल वैज्ञानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

“वेळ संपत चालली आहे” – वैज्ञानिकांचा इशारा

‘बुलेटिन’च्या अध्यक्षा अलेक्झांड्रा बेल यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, “आमचा संदेश यापेक्षा स्पष्ट असू शकत नाही. जगभरात सहकार्य कमी होत आहे आणि आपत्तीचा धोका वाढत आहे. आम्ही ही वेळ केवळ भीती घालण्यासाठी नाही, तर जगाला जागे करण्यासाठी बदलली आहे.” अण्वस्त्रधारी देशांमधील वाढते राष्ट्रीयत्व आणि एकमेकांवरील अविश्वासामुळे जागतिक शांतता भंग पावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Frequently Asked Questions

  • Que: डूम्सडे क्लॉक मध्ये मध्यरात्रीचे १२ वाजणे म्हणजे काय?

    Ans: मध्यरात्रीचे १२ वाजणे म्हणजे मानवनिर्मित आपत्तीमुळे (उदा. अणुयुद्ध किंवा हवामान बदल) पृथ्वीवर मानवी जीवनाचा पूर्णतः अंत होणे.

  • Que: २०२६ मध्ये घड्याळाची वेळ का बदलली?

    Ans: अण्वस्त्र करारांची समाप्ती, युक्रेन-रशिया युद्धातील तणाव, अनियंत्रित एआय (AI) आणि हवामान बदलाचा वेग वाढल्यामुळे ही वेळ ८५ सेकंदांवर आणली आहे.

  • Que: हे घड्याळ पुन्हा मागे फिरवता येते का?

    Ans: हो, जर जगातील देशांनी अण्वस्त्रे कमी केली, पर्यावरणाचे रक्षण केले आणि जागतिक सहकार्य वाढवले तर हे काटे पुन्हा मागे (सुरक्षित वेळेकडे) फिरवता येतात.

