Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Iranian Rial : इराणच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा फटला बसला आहे. इराणचे चलन रियाल आतापर्यंतच्या सर्वात निच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. इराणला १ डॉलसाठी १५ लाख रियाल मोजावे लागत आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:15 PM
Iranian Rial Collapse

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल (फोटो सौजन्य: ai जनरेटेड)

  • इराणला सर्वात मोठा आर्थिक धक्का
  • चलन रियाल निच्चांकी पातळीवर
  • १ डॉलरसाठी मोजावे लागतायत १५ रियाल
Iranian Rial Collapse : तेहरान : इराणच्या (Iran) अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा फटका बसला आहे. इराणचे चलन रियालची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून आतापर्यंतच्या सर्वात निच्चांकी पातळीवर आले आहे. अधिकृत बाजारात इराणच्या चलनची किंमत १ अमेरिकी डॉलरसाठी सुमारे १५ लाख रियाल मोजावे लागत आहेत तर रियालचा दर हा १६.५ लाखापर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे इराणमध्ये दैनंदिन वस्तूदेखील महागाल्या आहेत.

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

वाढत्या महागाई विरोधात निदर्शने

रियालच्या या निच्चांकी घसरणीमुळेच इराणने डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस खामेनेई सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन झाले होते. परंतु खामेनेई प्रशासनाने हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि हे आंदोलन पुढे जाऊन हे आंदोलन देशांतर्गत आर्थिक संकट, वाढती महागाई, चलन रियालची घसरण, युद्ध परिस्थिती, महालांवरील दडपशाहीविरोधात बदलले. या आंदोलनाने तीव्र रुप धारण केले होते. यामध्ये २००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. तसेच अनेकांना जबरदस्तीने अटकही करण्यात आली आहे.

काय आहेत रियालच्या घसरणी मागची कारणे?

रियालच्या घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यामध्ये मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि पाश्चत्य देशांनी इराणवर लादलेले निर्बंध आहेत. या निर्बंधामुळे इकाणच्या तेल निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे देशात डॉलरचा पुरवठा कमी पडत आहे. यामुळे इराणमधील महागाई प्रचंड वाढली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये इराणमधील महागाईचा दर हा ४२ टक्क्याहून अधिक होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये जानेवारी महिन्यात ही महागाई ४० टक्क्यांवर आहे.

दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खामेनेई सरकारची आर्थिक धोरणे, ज्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. सरकारने सबसिडीवर मिळणाऱ्या डॉलरची योजना बंद केल्याने आयात महाग झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे इराणी लोकांचा रियावरील विश्वास कमी झाला आहे. यामुळे इराणी लोक आपल्या मालमत्तेला डॉलर, सोने किंवा इतर प्रकारांमध्ये गुंतवत आहे. यामुळे रियालवर अधिक दबाव वाढत आहे. याशिवाय इस्रायलसोबत तणाव, युद्धाचा परिणामही रियालच्या घसरणीला जबाबदार ठरला आहे. तसेच इराणी लोकांच्या मते, सरकारने अनेक महत्वपूर्ण योजना बंद करुन सर्व पैसा हा अण्वस्त्र कार्यक्रमांमध्ये गुंतवला आहे. ज्यामुळे रियालवर मोठा दबाव वाढत आहे.

सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम

इराणच्या चलन रियालची घसरण सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम करत आहे. यामुळे लोकांना अन्न-धान्य, औषधे आणि कपडे यांसारख्या दैनंदिन वस्तू देखील महाग मिळत आहे. तसेच वेतन दरमहा १०० डॉलर्सपर्यंत घसरले आहे. यामुळे देशातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप वाढत आहे. देशातील २० ते २५ टक्के जनता यामुळे दारिद्ररेषेखाली आहे.

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणचे चलन रियालची किती घसरण का झाली आहे?

    Ans: आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इराणच्या तेलाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. तसेच सरकारी आर्थिक धोरणे आणि लोकांचा रियालवरील कमी होणारा विश्वास यामुळे इराणचे चलन घसरले आहे. तसेच इस्रायलसोबतचा तणाव, अमेरिकेसोबतचा तणावही याला कारणीभूत आहे.

  • Que: रियालच्या घसरणीचा सामान्य नागिरकांवर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: इराणच्या चलन रियालची घसरण सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम करत आहे. यामुळे लोकांना अन्न-धान्य, औषधे आणि कपडे यांसारख्या दैनंदिन वस्तू देखील महाग मिळत आहे. तसेच वेतन दरमहा १०० डॉलर्सपर्यंत घसरले आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 09:15 PM

