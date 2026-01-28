Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Nasa Wb 57 Aircraft Emergny Landing Due Gear Failure At Ellington Airfield In Houston

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

NASA Plane Crash : नासाच्या संशोधन विमानाचा भीषण अपघात झाला आहे. लँडिग गियर फेल झाल्याने विमान धावपट्टीवरुन घसरले आणि भीषण आग लागली आहे. याचा भयावह व्हिडिओही समोर आला आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:50 AM
NASA Plane Crash

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्...; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • नासाच्या विमानाचा भीषण अपघात
  • लँडिग गियर फेल झाल्याने आपत्कालीन लँडिग
  • लँडिग करताना विमान धावपट्टीवरुन घसरले अन्…
NASA Plane Carash : अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाच्या (NASA) हाय-एल्टीट्यूड रिसर्च WB-57 विमानाचा भीषण अपघात (Plane Crash) झाला आहे. लँडिग गियरमधील तांत्रिक बिघाडामुळे विमानाचे बेली लँडिग करावेल लागले होते. यावेळी विमाना धावपट्टीवरुन घसरेल आणि आगीच्या गोळ्यात रुपांतरित झाले. या अपघाताचा भयावह व्हिडिओही समोर आला आहे.

US Plane Crash : अमेरिकेत बर्फवृष्टीचा कहर! टेकऑफदरम्यान खाजगी विमानाचा भीषण अपघात, ८ प्रवाशांची स्थिती अस्पष्ट

लँडिग दरम्यान विमान धावपट्टीवरुन कोसळले अन्..

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (२७ जानेवारी २०२६) रोजी नासाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे विमानाचे आपत्कालीन लँडिग करावे लागले. यावेळी ह्यूस्टनच्या एलिंग्टन विमानातळावर हे लँडिग होणार होते. परंतु लँडिग दरम्यान विमान धावपट्टीवरुन कोसळले आणि आगीच्या ज्वाळात रुपांतरित झाले. या अपघातानंतर हवेत आगीच्या ज्वाळा आणि धूर पसरला होता.

क्रू मेंबर्स सुखरुप

या विमानात दोन क्रू मेंबर्स होते. सुदैवाने दोन्ही क्रू मेंबर्स सुखरुप बचावले आहे. त्यांनी वेळे विमानातून बाहेर उडली मारल्यामुळे कोणतीही दुखापत झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी ११.३० च्या सुमारास ही घटना घडली आहे. ह्युस्टन विमानतळाचे एव्हिएशन संचालक जिम स्झ्झेस्नियाक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर आपत्कालीन सेवा तातडीने घटना स्थळी पोहचल्या आणि आग विझवण्यात आली. तसेच काही काळासाठी धावपट्टी देखील बंद करण्यातआली होती.

नासाने का म्हटले?

नासाने दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेचे WB-57 विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे एलिंग्टन विमानतळावर लँडिग करावे लागले होते. यावेळी यावेळी एलिंग्टन विमानतळाने तातडीने प्रतिसाद दिला. परंतु गियर-अप लँडिगवेळी विमान धावपट्टीवरुन घसरले आणि आग लागले. सुदैवाने क्रू मेंबर्सने अपघातापूर्वी बाहेर उडी मारली होती यामुळे त्यांचा जीव सुखरुप बचावा आहे. सध्या या अपघाताची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत नासा लवकरच अपडेट देईल असे सागंण्यात आले आहे.

काय आहे WB-57 विमान

WB-57 विमान हे १९७० पासून संशोधन मोहिमांसाठी वापरले जाते. या विमानाची क्षमता ६३ हजार फूट उंचीवर उडण्याची आहे. याची आवृत्तीची तीन निमाने नासाच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरजवळ तैनात करण्यात आली आहेत.

हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

Web Title: Nasa wb 57 aircraft emergny landing due gear failure at ellington airfield in houston

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 09:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?
1

जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती?
2

वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती?

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल
3

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

भारतासाठी धोक्याची घंटा! बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमध्ये पाकिस्तानचा घाट; चीनही देतोय साथ
4

भारतासाठी धोक्याची घंटा! बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमध्ये पाकिस्तानचा घाट; चीनही देतोय साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

Jan 28, 2026 | 09:48 AM
नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल ‘मसाला मशरूम’

नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल ‘मसाला मशरूम’

Jan 28, 2026 | 09:45 AM
Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

Jan 28, 2026 | 09:42 AM
Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान

Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान

Jan 28, 2026 | 09:36 AM
Vastu Tips: करिअरमध्ये अडथळे येत असल्यास घरामध्ये या दिशेला ठेवा उंटाची मूर्ती

Vastu Tips: करिअरमध्ये अडथळे येत असल्यास घरामध्ये या दिशेला ठेवा उंटाची मूर्ती

Jan 28, 2026 | 09:30 AM
NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

Jan 28, 2026 | 09:29 AM
IndiaCanada: अजित डोभाल यांचे ‘मिशन ओटावा’, खलिस्तानी दहशतवाद्यांचे धाबे दणाणले; ओटावात होणार सर्वात मोठी सुरक्षा बैठक

IndiaCanada: अजित डोभाल यांचे ‘मिशन ओटावा’, खलिस्तानी दहशतवाद्यांचे धाबे दणाणले; ओटावात होणार सर्वात मोठी सुरक्षा बैठक

Jan 28, 2026 | 09:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM