IndiaCanada: अजित डोभाल यांचे 'मिशन ओटावा', खलिस्तानी दहशतवाद्यांचे धाबे दणाणले; ओटावात होणार सर्वात मोठी सुरक्षा बैठक

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल पुढील महिन्यात कॅनडातील ओटावाला भेट देणार आहेत. सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश आहे.

Jan 28, 2026 | 09:28 AM
खलिस्तानसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी NSA डोभाल पुढील महिन्यात कॅनडा दौऱ्यावर जाणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अजित डोभाल यांचा ‘मिशन ओटावा’
  • नाते सुधारण्यासाठी मोठे पाऊल
  • पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा भारत दौरा

NSA Ajit Doval Canada visit February 2026 : भारत (India) आणि कॅनडा (Canada) यांच्यातील संबंधांवर साचलेली बर्फ आता वितळू लागली आहे. भारताचे ‘जेम्स बाँड’ म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल (Ajit Doval) पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे जाणार आहेत. हा दौरा केवळ औपचारिक नसून, कॅनडाच्या भूमीवरून भारताच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या खलिस्तानी घटकांना चाप लावण्यासाठी हा एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे.

डोभाल यांचा कॅनडा दौरा का महत्त्वाचा?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSIA) नॅथली ड्रोविन यांनी दिल्लीला भेट दिली होती. त्या भेटीच्या सहा महिन्यांनंतर आता अजित डोभाल स्वतः कॅनडात जात आहेत. २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी लावलेल्या आरोपांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध टोकाला पोहोचले होते. मात्र, कॅनडात सत्तांतर झाल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान बनल्यानंतर भारतासोबतचे नाते सुधारण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे.

चर्चेचा मुख्य अजेंडा: खलिस्तान आणि गुन्हेगारी टोळ्या

अजित डोभाल यांच्या या दौऱ्यात भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असेल. पंजाबमध्ये फुटीरतावाद पसरवण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करणाऱ्या खलिस्तानी संघटनांवर लगाम घालणे, हा भारताचा प्राथमिक मुद्दा आहे. याव्यतिरिक्त:

  • दहशतवादी संघटना: कॅनडातील कट्टरपंथीयांच्या निधीवर (Funding) नियंत्रण मिळवणे.
  • गुन्हेगारी टोळ्या: कॅनडा आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये सक्रिय असलेल्या गुन्हेगारी सिंडिकेट्सची माहिती सामायिक करणे.
  • राजदूत सुरक्षा: कॅनडातील भारतीय राजदूतांच्या सुरक्षेबाबत ठोस हमी मिळवणे.

मार्चमध्ये पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा भारत दौरा

अजित डोभाल यांच्या भेटीमुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या भारत दौऱ्याची पार्श्वभूमी तयार होणार आहे. कार्नी यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या दौऱ्यात भारत आणि कॅनडामध्ये युरेनियम पुरवठा, नागरी अणुऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांबाबत सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचे करार होऊ शकतात. विशेषतः युरेनियमच्या १० वर्षांच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत भारत अत्यंत उत्सुक आहे.

सुरक्षा संस्थांचे वाढते सहकार्य

कॅनडाची RCMP (Royal Canadian Mounted Police) आणि भारताची NIA (National Investigation Agency) सध्या सातत्याने संपर्कात आहेत. डोभाल यांच्या दौऱ्यामुळे या दोन्ही एजन्सींच्या ‘इंटरऑपरेबिलिटी’ (Interoperability) मध्ये सुधारणा होईल. दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे की, कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांसाठी आपली भूमी वापरू देऊ नये.

Frequently Asked Questions

  • Que: अजित डोभाल कॅनडाला का जात आहेत?

    Ans: सुरक्षा सहकार्य मजबूत करणे, खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या हालचालींवर चर्चा करणे आणि पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या आगामी भारत दौऱ्याची तयारी करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश आहे.

  • Que: भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये सुधारणा कधीपासून सुरू झाली?

    Ans: जून २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि मार्क कार्नी यांच्या जी-७ शिखर परिषदेतील भेटीनंतर आणि ऑगस्टमध्ये हाय-कमिशनर्सच्या पुनर्नियुक्तीनंतर संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली.

  • Que: या दौऱ्यात कोणत्या महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा होईल?

    Ans: सुरक्षा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या युरेनियम व एआय (AI) करारांच्या अटींवर या दौऱ्यात सविस्तर चर्चा होईल.

