IndiaCanada: अजित डोभाल यांचे ‘मिशन ओटावा’, खलिस्तानी दहशतवाद्यांचे धाबे दणाणले; ओटावात होणार सर्वात मोठी सुरक्षा बैठक

NSA Ajit Doval Canada visit February 2026 : भारत (India) आणि कॅनडा (Canada) यांच्यातील संबंधांवर साचलेली बर्फ आता वितळू लागली आहे. भारताचे ‘जेम्स बाँड’ म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल (Ajit Doval) पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे जाणार आहेत. हा दौरा केवळ औपचारिक नसून, कॅनडाच्या भूमीवरून भारताच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या खलिस्तानी घटकांना चाप लावण्यासाठी हा एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSIA) नॅथली ड्रोविन यांनी दिल्लीला भेट दिली होती. त्या भेटीच्या सहा महिन्यांनंतर आता अजित डोभाल स्वतः कॅनडात जात आहेत. २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी लावलेल्या आरोपांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध टोकाला पोहोचले होते. मात्र, कॅनडात सत्तांतर झाल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान बनल्यानंतर भारतासोबतचे नाते सुधारण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे.
अजित डोभाल यांच्या या दौऱ्यात भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असेल. पंजाबमध्ये फुटीरतावाद पसरवण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करणाऱ्या खलिस्तानी संघटनांवर लगाम घालणे, हा भारताचा प्राथमिक मुद्दा आहे. याव्यतिरिक्त:
अजित डोभाल यांच्या भेटीमुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या भारत दौऱ्याची पार्श्वभूमी तयार होणार आहे. कार्नी यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या दौऱ्यात भारत आणि कॅनडामध्ये युरेनियम पुरवठा, नागरी अणुऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांबाबत सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचे करार होऊ शकतात. विशेषतः युरेनियमच्या १० वर्षांच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत भारत अत्यंत उत्सुक आहे.
कॅनडाची RCMP (Royal Canadian Mounted Police) आणि भारताची NIA (National Investigation Agency) सध्या सातत्याने संपर्कात आहेत. डोभाल यांच्या दौऱ्यामुळे या दोन्ही एजन्सींच्या ‘इंटरऑपरेबिलिटी’ (Interoperability) मध्ये सुधारणा होईल. दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे की, कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांसाठी आपली भूमी वापरू देऊ नये.
