अमेरिकेत हेलिकॉप्टरचा अपघात; पायलटसह दोघांचा मृत्यू, गोळीबार सुरु असतानाच…

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील अॅरिझोना येथे सुरक्षा दलातील हेलिकॉप्टर कोसळून अपघात झाला. या अपघातात पायलट आणि एका सैनिकाचा मृत्यू झाला. दोघेही पोलिस आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती दिली जात आहे. फ्लॅगस्टाफमध्ये दोन तास चाललेल्या गोळीबारावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई देखरेख करत असताना ही दुर्घटना घडली. हिंसाचाराच्या घटनेतून हा गोळीबार झाला.
संशयित हल्लेखोरांनी सुरक्षा दलातील या हेलिकॉप्टरला लक्ष्य केले होते. त्यात रायफलने हेलिकॉप्टरमधील पोलिसांवर गोळीबार केला आणि त्यांना लक्ष्य केले. पोलिसांनीही प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात एक संशियत जखमी झाला आहे. यात संशयिताला अटक करण्यात आली आणि त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. ज्या सैनिकाचा मृत्यू झाला तो २०२२ मध्ये विभागात सामील झाला होता आणि पायलटने यापूर्वी १० वर्षे यूएस मरीन कॉर्प्समध्ये सेवा बजावली होती. मात्र, यामध्ये दोघांचाही मृत्यू झाला. याठिकाणी बराच वेळ गोळीबार सुरू राहिला, ज्यामध्ये तो अज्ञात संशयित परिसरात एका छतावरून दुसऱ्या छतावर उड्या मारताना दिसले. याचदरम्यान त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांवर गोळीबार केला जात होता.
दरम्यान, येथील पोलीस प्रमुखांनी सांगितले की, संशयित अधिकाऱ्यांवर आणि घरांवर गोळीबार करत असताना संपूर्ण परिसर वेढला गेला होता. रात्री सुमारे १०:२० वाजता संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले, त्याच सुमारास हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला. हेलिकॉप्टर कसे कोसळले याबद्दल त्यांनी माहिती दिली नाही आणि ते जमिनीवरील अधिकाऱ्यांना काय घडत आहे याची हवाई दृश्य माहिती देत होते, असे सांगितले.
हल्लेखोर गोळीबारात जखमी
संशयिताला जीवघेण्या नसलेल्या गोळीच्या जखमा झाल्या होत्या आणि त्याच्यावर फ्लॅगस्टाफ मेडिकल सेंटरमध्ये उपचार सुरू होते. मात्र, यामध्ये इतर कोणालाही दुखापत झाली नाही.
पायलटने बजावली दहा वर्षे देशसेवा
पायलट रॉबर्ट स्कँकी हे ॲरिझोनाच्या किंगमन शहराचे दीर्घकाळचे रहिवासी होते. ॲरिझोनाच्या फ्रॅटरनल ऑर्डर ऑफ पोलीस संघटनेनुसार, स्कँकी यांना मे २०२१ मध्ये कामावर रुजू करण्यात आले होते आणि त्यांनी यापूर्वी १० वर्षे अमेरिकन मरीन कॉर्प्समध्ये सेवा बजावली होती. मात्र, या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
