Hero HF Deluxe Vs Honda Shine 100: किंमत, इंजिन आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक तुमच्यासाठी फायदेशीर?

भारतात बजेट फ्रेंडली बाईक म्हणून Honda Shine 100 कडे पहिले जाते. मात्र, या बाईकचा सामना थेट Hero HF Deluxe सोबत होताना दिसतो. मात्र, दोघांपैकी कोणती बाईक चांगली? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 06, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Honda Shine 100 ही लोकप्रिय बजेट फ्रेंडली बाईक
  • थेट Hero HF Deluxe सोबत असते स्पर्धा
  • जाणून घ्या दोन्ही बाईकची किंमत, इंजिन आणि मायलेज
जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये अशी बाईक शोधत असाल जी रोजच्या वापरात स्वस्त पडेल, उत्तम मायलेज देईल आणि मेंटेनन्सही कमी असेल, तर Hero HF Deluxe आणि Honda Shine 100 हे दोन्ही उत्तम पर्याय ठरू शकतात. या बाईक्स खासकरून डेली ऑफिसला जाणारे, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विचार करून डिझाइन करण्यात आल्या आहेत. दोन्हीही 100cc सेगमेंटमधील विश्वासार्ह कम्यूटर बाईक्स असून, मायलेज आणि फीचर्सच्या बाबतीत कोणती जास्त दमदार आहे हे जाणून घेऊया.

किंमतीतील फरक

Hero HF Deluxe ची एक्स-शोरूम किंमत 55,992 रुपयांपासून सुरू होऊन 68,417 रुपयांपर्यंत जाते. तर Honda Shine 100 ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 65,243 रुपये असून टॉप व्हेरिएंटची किंमत 71,511 रुपये आहे.

हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

ऑन-रोड किंमतीबद्दल बोलायचे झाल्यास, Hero HF Deluxe दिल्लीमध्ये सुमारे 69,000 रुपयांत मिळते, तर Honda Shine 100 सुमारे 77,000 रुपयांपर्यंत पडते. बजेट मर्यादित असल्यास Hero HF Deluxe अधिक परवडणारी ठरते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Hero HF Deluxe मध्ये 97.2cc क्षमतेचे एअर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, जे 8.02 PS पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करते. Honda Shine 100 मध्ये 98.98cc इंजिन देण्यात आले असून ते 7.38 PS पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क देते. Hero HF Deluxe थोडी जास्त पॉवरफुल असल्याने शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चांगला पिक-अप मिळतो. तर Honda Shine 100 चे इंजिन अधिक रिफाइंड असून कमी व्हायब्रेशनसह स्मूद राइडिंग अनुभव देते.

मायलेज आणि फीचर्स

Hero HF Deluxe चे क्लेम्ड मायलेज सुमारे 70 kmpl आहे, तर प्रत्यक्ष वापरात ते 60 ते 65 kmpl दरम्यान मिळते. Honda Shine 100 चे मायलेज साधारणतः 55 ते 65 kmpl दरम्यान असते. फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही बाईक्समध्ये बेसिक कम्यूटर फीचर्स मिळतात. मात्र Hero HF Deluxe मध्ये i3S टेक्नॉलॉजी देण्यात आली आहे, जी मायलेज वाढवण्यास मदत करते, तर Honda Shine 100 मध्ये CBS (कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) हा सेफ्टी फीचर स्टँडर्ड आहे.

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

कोणती बाईक खरेदी करावी?
कमी किंमत आणि जास्त मायलेज हवे असल्यास Hero HF Deluxe ही चांगला पर्याय ठरू शकते. तर स्मूद इंजिन, रिफाइंड परफॉर्मन्स आणि Honda ब्रँडची विश्वासार्हता महत्त्वाची वाटत असेल, तर Honda Shine 100 तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकते.

Published On: Feb 06, 2026 | 06:15 AM

