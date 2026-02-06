Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बळीराजाचा राहिला का कोणी वाली? एका दिवसामध्ये फक्त 27 रुपयांमध्ये जगतोय जीवन

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, शेतकऱ्याचे सरासरी दैनिक उत्पन्न फक्त २७ रुपये आहे. कृषी क्षेत्रासाठी ७% अर्थसंकल्पीय वाढ महागाईमुळे नष्ट होईल. वास्तव आणि घोषणांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 01:15 AM
anyone paying attention to the indian farmer who is living on 27 rupees a day

२७ रुपयांवर दिवसाला जगणाऱ्या शेतकऱ्याकडे कोणी लक्ष देत आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

आमच्या शेजारी मला म्हणाले, “निशाणेबाज, आपल्या देशाचा अन्न पुरवठादार आणि रक्षक, शेतकरी गरिबी आणि कर्जाच्या दलदलीत खोलवर अडकला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) मते, निव्वळ कृषी उत्पन्नावर आधारित, भारतीय शेतकरी दिवसाला फक्त २७ रुपयांवर जगत आहे.”

यावर मी म्हणालो, “पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी ६,००० रुपये दिले आहेत हे विसरू नका. माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी देशवासीयांना “जय जवान, जय किसान” हा नारा दिला. यातून प्रेरित होऊन मनोज कुमार यांनी शेतीवर “उपकार” नावाचा चित्रपट बनवला, ज्याचे गाणे होते, “मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती!” माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शास्त्रींच्या घोषणेला एक प्रत्यय जोडला, ज्यामुळे तो “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” बनला. जुने चित्रपट पहा ज्यात शेतकरी नांगरतात, नाचतात आणि गातात आणि लगेच त्यांच्या शेतात पिके फुलतात. कादंबरीकार मुन्शी प्रेमचंद यांनी शेतकरी आणि मजुरांवर अनेक कथा लिहिल्या. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना पुरेसे महत्त्व देण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, वास्तव हे आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी फक्त ७ टक्के वाढ देण्यात आली आहे, जी घसरत चाललेल्या रुपया आणि महागाईमुळे खर्ची पडेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होण्याचे कारण शोधण्याचा अर्थसंकल्पात कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. शेतकरी कर्जात जन्माला येतात आणि कर्जातच मरतात. महाराष्ट्रात आणि विशेषतः विदर्भात हजारो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याला आणि अपमानास्पद मागण्यांना कंटाळून आत्महत्या करत आहेत. ते कठोर परिश्रम करून चांगले पीक घेत असतानाही त्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळत नाही. ते रस्त्यावर टोमॅटो आणि कांदे फेकून देतात. दिल्लीत शेतकऱ्यांचा निषेध किती क्रूरपणे चिरडण्यात आला हे तुम्हाला आठवते.”

हे देखील वाचा : परभणीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! महापौरपदासाठी १४ अर्ज दाखल तर उप-महापौरपदासाठी ७ अर्ज

आम्ही म्हणालो, “जर भारत-अमेरिका व्यापार करारात भारताचे कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले तर आमचे शेतकरी आणखी उद्ध्वस्त होतील. ट्रम्प त्यांचे स्वस्त मका आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतात विकतील. अमेरिकेत, शेतकऱ्यांना शेती सोडून नोकरीसाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होऊ नये म्हणून त्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. याउलट, आमचे शेतकरी देवाच्या दयेवर सोडले जातात.”

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

