Indian Army: ‘काश्मीरच्या प्रत्येक स्मशानभूमीत पाकिस्तानी दहशतवादी दफन’; हिजबुल कमांडरच्या VIDEO’ने वाढवले आंतरराष्ट्रीय दडपण

Hizbul Mujahideen commander Shamsher Khan viral video : जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) दहशतवाद पसरवण्यासाठी आणि भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला बाधा आणण्यासाठी पाकिस्तान सुरुवातीपासूनच पडद्यामागून कुटील डाव रचत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपण दहशतवादाचे समर्थन करत नाही, असा आव आणणाऱ्या पाकिस्तानाचा खोटेपणा आता पुन्हा एकदा जगासमोर उघडा पडला आहे. विशेष म्हणजे, हा पर्दाफाश कोणत्याही बाह्य एजन्सीने नाही, तर खुद्द पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना ‘हिजबुल मुजाहिदीन’च्या (Hizbul Mujahideen) एका सर्वोच्च कमांडरनेच केला आहे. हिजबुल मुजाहिदीनचा उप-सर्वोच्च कमांडर शमशेर खान (Shamsher Khan) याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्याने काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी सक्रिय असल्याचे आणि त्यांचे मृतदेह तिथल्याच मातीत गाडले गेल्याचे उघडपणे मान्य केले आहे.
पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात उघडलेल्या छुप्या युद्धासाठी पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात असंख्य दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे (Terror Training Camps) उभारली आहेत. भारताने अनेकदा या तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाई हल्ले करून चोख प्रत्युत्तर दिले आहे, परंतु पाकिस्तानने हे आरोप नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्या विरोधात स्थानिक जनतेची प्रचंड आंदोलने सुरू असतानाच, शमशेर खानच्या या व्हिडिओने पाकिस्तानच्या पाठीत खंजीर खुपसला असून, भारताचा दावा किती अचूक होता हे सिद्ध केले आहे.
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या व्हायरल व्हिडिओमध्ये हिजबुल कमांडर शमशेर खान अत्यंत हताशपणे आणि चिंतेत बोलताना दिसत आहे. तो या व्हिडिओमध्ये काश्मीरमध्ये मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा संदर्भ देत आहे. त्याने दावा केला आहे की, हे पाकिस्तानी दहशतवादी केवळ काश्मीरमध्ये भारताच्या सैन्याविरुद्ध लढतच नव्हते, तर खोऱ्यातील प्रत्येक शहरात त्यांच्या कबरी देखील तयार झाल्या आहेत. शमशेर खानच्या म्हणण्यानुसार, काश्मीरमधील उत्तर भागातील कुपवाडा आणि लोलाब खोऱ्यापासून ते थेट जम्मूच्या सीमेवरील कठुआपर्यंतच्या प्रत्येक शहरातील स्मशानभूमीत पाकिस्तानी नागरिक (दहशतवादी) दफन करण्यात आले आहेत. या वक्तव्यामुळे पाकिस्तान काश्मीरमध्ये थेट आपले नागरिक दहशतवादी म्हणून पाठवत असल्याचे अधिकृतपणे सिद्ध झाले आहे.
The mask is off once again. Hizbul Mujahideen Deputy Supreme Commander Shamsheer Khan has openly admitted on camera that terrorists from across Pakistan have fought in Kashmir and said that “there isn’t a graveyard in Kashmir without the remains of Pakistani terrorists.” This… pic.twitter.com/bJcsi3RwXa — Mike Lima (@MikeLimaBravo12) July 10, 2026
credit – social media and Twitter
संरक्षण तज्ञांच्या मते, हिजबुल मुजाहिदीनच्या कमांडरकडून अशा प्रकारचा व्हिडिओ समोर येण्यामागे भारतीय सुरक्षा दलांची जम्मू-काश्मीरमधील अत्यंत कठोर आणि यशस्वी कारवाई हेच मुख्य कारण आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय लष्कर, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (CRPF) खोऱ्यात दहशतवादाविरुद्ध ‘झिरो-टॉलरन्स’ (Zero-Tolerance Policy) धोरण अवलंबले आहे. लष्कराने ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ अंतर्गत दहशतवादी संघटनांच्या सर्वोच्च कमांडरांना हुडकून हुडकून ठार केले आहे. यामुळे या संघटनांची कंबर पूर्णपणे मोडली आहे.
या आक्रमक मोहिमांमुळे स्थानिक पातळीवर देखील मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. पूर्वी स्थानिक तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना दहशतवादाच्या खाईत लोटणे सोपे होते, मात्र आता स्थानिक तरुणांची दहशतवादी संघटनांमधील भरती (Terror Recruitment) जवळपास संपुष्टात आली आहे. स्थानिक पाठिंबा मिळणे बंद झाल्यामुळे आणि भारतीय लष्कराच्या सततच्या दबावामुळे पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या म्होरक्यांमध्ये प्रचंड घबराट आणि नैराश्य पसरले आहे, ज्याची झलक शमशेर खानच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे जाणवते.
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हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा यंत्रणा आणि सायबर सेल (Cyber Cell) अत्यंत सतर्क झाले आहेत. दहशतवादी संघटना आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी अशा प्रकारच्या व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप्सचा वापर प्रोपोगंडा (Prachar) म्हणून करत असतात. खोऱ्यातील शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सायबर टीम्स सक्रिय झाल्या आहेत. सोशल मीडिया मंचांवर जे अकाऊंट्स अशा प्रकारचे राष्ट्रविरोधी विचार किंवा चिथावणीखोर व्हिडिओ प्रसारित करत आहेत, त्यांची तांत्रिक तपासणी आणि आयपी ॲड्रेस ट्रॅकिंग केले जात आहे. भारतीय लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, काश्मीरमधील शांततेचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही देशद्रोही कृत्याला गय केली जाणार नाही.