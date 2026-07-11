मोठी बातमी! कोकण अन् पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला? ताम्हिणी घाट बंद अन् ‘लालपरी’ची सेवा ठप्प

खेड तालुक्यातील खचलेले रस्ते आणि पुलावर साचलेले पाणी कमी झाल्यानंतर ही बससेवा पूर्ववत होणार आहे.या भागातील रस्ते इतके खचले आहेत की,त्या मार्गावरून बस वाहतूक करणे शक्य नाही.विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार,खचलेले रस्ते दुरूस्त करण्याची जबाबदारी पंचायत समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे.जितक्या लवकर हे रस्ते दुरूस्त होतील त्यानुसार ही बससेवा पूर्ववत केली जाणार आहे.
ताम्हिणी घाटातील बससेवा अद्याप बंद असून विशेषत: महाड,चिपळून,दापोली गणपतीपुळे या भागात एसटीची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.या मुसळधार पावसाचा फटका एसटी विभागाला आणि प्रवाशांना झालेला आहे.याचा परिणाम मागील आठ दिवसांपासून पुणे एसटी विभागाला दररोज सुमारे ५० ते ६० लाख रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे.
रस्त्यांची परिस्थिती सुधारल्यानंतर ज्या भागात एसटी बससेवा बंद आहे,त्या भागात बसेस सोडण्यात येतील.
कमलेश धनराळे,
विभागीय वाहतूक अधिकारी,पुणे एसटी विभाग