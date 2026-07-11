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मोठी बातमी! कोकण अन् पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला? ताम्हिणी घाट बंद अन् ‘लालपरी’ची सेवा ठप्प

Updated On: Jul 11, 2026 | 05:09 PM IST
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सारांश

ताम्हिणी घाटातील बससेवा अद्याप बंद असून विशेषत: महाड,चिपळून,दापोली गणपतीपुळे या भागात एसटीची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

मोठी बातमी! कोकण अन् पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला? ताम्हिणी घाट बंद अन् 'लालपरी'ची सेवा ठप्प

खेड तालुक्यातील काही भागातील एसटी सेवा बंद फोटो- ai gemini )

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विस्तार
  • ताम्हिणी घाटासह खेड तालुक्यातील काही भागातील एसटी सेवा बंद
  • रस्ते खचल्यामुळे बस सेवा बंद 
  • ग्रामीण भागात रस्ते खचले असून पूल पाण्याखाली
पुणे: पुणे विभागात मागील काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसाचा फटका महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सेवेवर झाला आहे.पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्ते खचले असून पूल पाण्याखाली गेले आहेत .यामुळे खेड तालुक्यातील  खरपूर, येगवे, निर्मळवाडी, गडद आणि आंबे-हातवीज मुक्कामी बससेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय ताम्हिणी घाटातील बस सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही.

खेड तालुक्यातील खचलेले रस्ते आणि पुलावर साचलेले पाणी कमी झाल्यानंतर ही बससेवा पूर्ववत होणार आहे.या भागातील रस्ते इतके खचले आहेत की,त्या मार्गावरून बस वाहतूक करणे शक्य नाही.विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार,खचलेले रस्ते दुरूस्त करण्याची जबाबदारी पंचायत समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे.जितक्या लवकर हे रस्ते दुरूस्त होतील त्यानुसार ही बससेवा पूर्ववत केली जाणार आहे.

ताम्हिणी घाटातील बससेवा अद्याप बंद असून विशेषत: महाड,चिपळून,दापोली गणपतीपुळे या भागात एसटीची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.या मुसळधार पावसाचा फटका एसटी विभागाला आणि प्रवाशांना झालेला आहे.याचा परिणाम मागील आठ दिवसांपासून पुणे एसटी विभागाला दररोज सुमारे ५० ते ६० लाख रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे.

रस्त्यांची परिस्थिती सुधारल्यानंतर ज्या भागात एसटी बससेवा बंद आहे,त्या भागात बसेस सोडण्यात येतील.

कमलेश धनराळे,

विभागीय वाहतूक अधिकारी,पुणे एसटी विभाग

Web Title: Due to landslide and heavy rain tamhini ghat closed msrtc st bus closed i khed taluka pune news

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Published On: Jul 11, 2026 | 05:08 PM

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