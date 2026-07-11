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Digital India: पंतप्रधान मोदींची ऑकलंडमध्ये मोठी घोषणा; आता न्यूझीलंडमध्येही चालणार भारताचे UPI! विद्यार्थ्यांसह पर्यटकांची चंगळ

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

UPI New Zealand : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडमधील ऑकलंड येथे आपल्या दौऱ्यादरम्यान एक ऐतिहासिक घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि न्यूझीलंड डिजिटल क्षेत्रात आपले द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेत आहेत.

pm modi announces upi integration new zealand auckland visit strategic partnership roadmap 2030

UPI New Zealand: पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा: भारताची स्वतःची UPI पेमेंट प्रणाली आता न्यूझीलंडमध्येही स्वीकारली जाईल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ऐतिहासिक डिजिटल क्रांती
  • द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ
  • भारतीय विद्यार्थी आणि पर्यटकांना मोठा फायदा

PM Modi New Zealand visit UPI announcement 2026 : भारताच्या स्वदेशी आणि अत्यंत लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्रणाली म्हणजेच ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ने (UPI) आता जागतिक स्तरावर आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आपल्या ऐतिहासिक न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान ऑकलंड (Auckland) येथून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. भारताची उत्कृष्ट यूपीआय सेवा आता लवकरच न्यूझीलंडच्या वेगवान पेमेंट नेटवर्कशी थेट जोडली जाणार आहे. गेल्या ४० वर्षांतील कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच न्यूझीलंड दौरा असून, या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील डिजिटल आणि आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळाली आहे.

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) यांनी आयोजित केलेल्या एका शानदार स्नेहभोजनादरम्यान (Gala Lunch) पंतप्रधान मोदींनी या ऐतिहासिक डिजिटल भागीदारीची अधिकृत घोषणा केली. या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे केवळ तिथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायालाच नव्हे, तर स्थानिक व्यवसायांना आणि दोन्ही देशांमधील पर्यटनाला खूप मोठी गती मिळणार आहे. भारत सरकार आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विस्तार जगभरात करत असून, न्यूझीलंडशी झालेली ही भागीदारी फिनटेक (Fintech) क्षेत्रातील भारताचे वाढते वर्चस्व सिद्ध करते.

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शेतकरी, दुग्धव्यवसाय आणि पशुधनाला होणार थेट फायदा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, भारत आणि न्यूझीलंड आता केवळ पारंपरिक संबंधांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांचा दर्जा वाढवून ते ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Strategic Partnership) म्हणजेच सामरिक भागीदारीच्या पातळीवर नेले आहेत. ही भागीदारी अधिक व्यावहारिक आणि मजबूत करण्यासाठी ‘रोडमॅप २०३०’ (Roadmap to 2030) जाहीर करण्यात आला आहे.

फिनटेक क्षेत्रात यूपीआय जोडणीसोबतच कृषी, दुग्धव्यवसाय (Dairy Sector) आणि अन्न प्रक्रिया (Food Processing) या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची एक मजबूत चौकट स्थापित करण्यात आली आहे. न्यूझीलंडचे दुग्धव्यवसायातील जागतिक कौशल्य आणि भारताची मोठी बाजारपेठ एकत्र आल्यामुळे दोन्ही देशांतील शेकडो शेतकरी आणि पशुपालकांना याचा थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. दोन्ही देश भविष्यातही आपले तांत्रिक ज्ञान एकमेकांना देत राहतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

जगातील ‘या’ प्रमुख देशांमध्ये आधीच डंका वाजवतंय भारताचं UPI

भारताची यूपीआय प्रणाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत वेगाने स्वीकारली जात आहे. न्यूझीलंडपूर्वी जगातील अनेक प्रमुख देशांमध्ये ही डिजिटल सेवा यशस्वीपणे कार्यरत आहे. सध्या नेपाळ, भूतान, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), मॉरिशस आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय नागरिक अगदी सहजपणे यूपीआयद्वारे व्यवहार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, फ्रान्स (Eiffel Tower), कतार, कंबोडिया आणि ग्रीसमधील निवडक प्रमुख पर्यटन स्थळांवर ही अद्वितीय सुविधा आधीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आता या यादीत न्यूझीलंडचे नाव जोडले गेल्यामुळे जागतिक स्तरावर प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना पैशांचे व्यवहार करणे कमालीचे सोपे होणार आहे.

credit – social media and Twitter

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी उत्कृष्ट संधी आणि विद्यापीठांना आमंत्रण

उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांकरिता न्यूझीलंड हे नेहमीच जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि आवडते ठिकाण राहिले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी न्यूझीलंडमधील नामांकित विद्यापीठांना भारतात येऊन आपले स्वतःचे कॅम्पस (University Campuses) उघडण्याचे अधिकृत आमंत्रण दिले आहे. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, या दौऱ्यात स्वाक्षरी झालेला सांस्कृतिक सहकार्य करार दोन्ही देशांच्या कला, वारसा आणि सर्जनशील उद्योगांना मोठी चालना देईल.

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भारतीय समुदाय न्यूझीलंडचा ‘चैतन्यमय दुवा’

पंतप्रधान मोदींनी न्यूझीलंडच्या प्रगतीमध्ये तिथल्या भारतीय समुदायाच्या (Indian Diaspora) अमूल्य योगदानाचा विशेष गौरव केला. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील मजबूत ‘जन-जन संबंध’ (People-to-People Ties) हीच आपल्या मैत्रीची सर्वात मोठी ताकद आहे. न्यूझीलंडमध्ये स्वतःला स्थापित करण्यासाठी आणि भारताचे नाव उंचावण्यासाठी तिथल्या भारतीयांनी जे कठोर परिश्रम घेतले, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी जाहीर आभार मानले. आता न्यूझीलंडच्या अधिकृत संयुक्त निवेदनातही भारतीय समुदायाला तिथल्या वैविध्यपूर्ण समाजाचा एक अविभाज्य भाग आणि दोन्ही देशांना जोडणारा ‘जिवंत दुवा’ (Living Bridge) म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे.

Web Title: Pm modi announces upi integration new zealand auckland visit strategic partnership roadmap 2030

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Published On: Jul 11, 2026 | 02:30 PM

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