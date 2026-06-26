Hormuz Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा खळबळ! मालवाहू जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य; अमेरिकेचा इराणवर संशय

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ७.५ नॉटिकल मैल अंतरावर एव्हर लव्हली या मालवाहू जहाजावर हा हल्ला झाला. जहाजाच्या कंट्रोल रुमचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. सध्या या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही संघटनेे स्वीकारलेली नाही.
दरम्यान या हल्ल्याचा आरोप अमेरिकेने इराणवर केला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(IRGC) ने हा ड्रोनद्वारे हल्ला केला आहे. मात्र, अद्याप इराणने या हल्ल्याची अधिकृत जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.
या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने होर्मुझ स्ट्रेटमध्ये अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची मोहिम तात्पुरती स्थगित केली आहे. संघटनेचे महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेझ यांनी, “जहाजांच्या सुरक्षेची खात्री होईंपर्यंत ही मोहिम सुरु करण्यात येणार नाही. हल्ला झालेल्या जहाजाचा मोहिमेत सहभाग नव्हता. असे सांगितले. सध्या या हल्ल्यांमुळे होर्मुझमधील व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेच्या प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान या हल्ल्याच्या काही तासांपूर्वीच इराणने त्यांच्या परवानगिशिवाय निश्चित केलेल्या समुद्री मार्गांचा वापर न करण्याचा इशारा दिला होता. ओमान आणि IMO शी सन्मवय साधून करण्यात आलेले पर्यायी मार्गावरुन काही जहाजांची वाहतूक सुरु होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांनतर या मार्गाच्या सुरक्षिततेवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावरुन जगातील सुमारे २३ टक्के कच्चे तेले आणि नैसर्गिक वायूचा जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा केला जातो. या मार्गावरुन येणारा पुरवठा भारतासह अनेक देशांसाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे या भागातील वाढता तणाव जागतिक व्यापार आणि तेलबाजासाठी चिंतेचा मानला जात आहे.
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