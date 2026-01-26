Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus Upcoming Smartphone: काही दिवसांपूर्वी कंपनीने OnePlus 15 स्मार्टफोन लाँच केला होता. यानंतर आता कंपनी आगामी स्मार्टफोन लाँचिंगच्या तयारीत व्यस्त आहे. आगामी स्मार्टफोनचे काही डिटेल्स देखील आता समोर आले आहेत.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:17 PM
OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

  • वनप्लस 16 स्मार्टफोन वनप्लस 15 पेक्षा अधिक पावरफुल
  • वनप्लस 16 मध्ये अतिशय पावरफुल बॅटरी असण्याची शक्यता
  • वनप्लस 16 स्मार्टफोनमध्ये 200 मेगापिक्सल कॅमेरा
OnePlus 15 आणि OnePlus 15R हे दोन्ही स्मार्टफोन्स गेल्यावर्षी भारतात लाँच करण्यात आले आहेत. यानंतर आता कंपनी आगामी स्मार्टफोन लाँचिंगची तयारी करत आहे. आगामी वनप्लस 16 स्मार्टफोन वनप्लस 15 पेक्षा अधिक पावरफुल आणि एडवांस असणार आहे. कंपनीचा आगामी स्मार्टफोन कधी लाँच केला जाणार, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र वनप्लस 16 चे काही फीचर्स लीक झाले आहेत. वनप्लस 16 मध्ये अतिशय पावरफुल बॅटरी दिली जाणार असल्याचे सांगितलं जात आहे.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

OnePlus 16 मध्ये तगडा प्रोसेसर

चीनी टिपस्टरने डिजिटल चॅट स्टेशन आणि ओल्ड चेन एयरवर OnePlus 16 चे काही डिटेल्स शेअर केले आहेत. या लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, आगीम OnePlus 16 ची बॅटरी, स्क्रीन, कॅमेरा आणि प्रोसेसर सर्वच अतिशय पावरफुल असणार आहे. लीक्समध्ये सांगितलं आहे की, OnePlus 16 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 6 दिला जाण्याची शक्यता आहे. प्रोसेसरचे नाव दुसरे काही असण्याची शक्यता आहे. पण OnePlus 16 मध्ये तगडा प्रोसेसर असणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कॅमेरा

लीक्सनुसार, आगामी वनप्लस 16 स्मार्टफोनमध्ये 200 मेगापिक्सल कॅमेरा असणार आहे. हा फोन पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंससह लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. OnePlus 16 चा मुख्य कॅमेरा कसा असणार, याबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. मात्र अशी शक्यता आहे की, वनप्लस 16 मध्ये 200 मेगापिक्सेलचे दोन कॅमेरे दिले जाऊ शकतात.

पावर बॅकअप

इतर काही रिपोर्ट्समध्ये असा अंदाज वर्तवला आहे की, वनप्लस 16 मध्ये 200 मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यासह 50 मेगापिक्सेलचे दोन इतर सेंसर देखील दिले जाऊ शकतात. या स्मार्टफोनच्या रिअर कॅमेरा सेटअपमध्ये एक इतर 2 मेगापिक्सेलचा मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस दिला जाणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. OnePlus 16 च्या आधी, कंपनी OPPO Find N6 मध्ये हा कॅमेरा मॉड्यूल वापरून पाहू शकते. पावर बॅकअपसाठी वनप्लस 16 मध्ये 9000mAh किंवा यापेक्षा मोठी बॅटरी दिली जाऊ शकते. याला ग्लेशियर बॅटरी टेक्नोलॉजीसह सादर केले जाऊ शकते. आपण अपेक्षा करू शकतो की OnePlus 16 हा PCMark बॅटरी बेंचमार्क स्कोअर 19 तासांसह बाजारात येईल.

Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो

बॅटरी

वनप्लस 15 स्मार्टफोनमध्ये 7300mAh बॅटरी देण्यात आली होती. तर आगामी स्मार्टफोन कंपनी आणखी पावरफुल बॅटरीसह लाँच करणार आहे. अपकमिंग OnePlus 16 मध्ये 200Hz रिफ्रेश रेटवाला डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. वनप्लस स्मार्टफोनवर देण्यात येणारा हा सर्वात जास्त रिफ्रेश रेट स्क्रीन असेल. हा सपाट पृष्ठभाग असलेला 2K डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे आणि त्यात अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील असू शकतो.

Published On: Jan 26, 2026 | 08:17 PM

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Jan 26, 2026 | 08:17 PM
