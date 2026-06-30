मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Indonesia Relations Digital Public Infrastructure Pm Modi Visit

India Indonesia Relations : चीनला झटका! इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती; PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार?

Updated On: Jun 30, 2026 | 05:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

India Indonesia Digital Diplomacy : चीन आणि पाश्चात्य देशांऐवजी इंडोनेशियाने भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर(DPI) मॉडेलला पसंती दिली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या येत्या जकार्ता दौऱ्यात यावर महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता आहे.

PM Modi Indonesia Visit

India Indonesia Relations : चीनला झटका! इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती; PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती
  • PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार?
  • जाणून घ्या सविस्तर
India Indonesia Digital Diplomacy : जकार्ता/नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै महिन्यात इंडोनेशियाच्या औपचारिक दौऱ्यावर जाणार आहेत. हा दौरा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांत डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण करार होऊ शकतात. इंडोनेशियाने भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर(DPI) मॉडेलला पसंती दिली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार; ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant? काय आहे प्रकरण?

चीन ऐवजी भारताला इंडोनेशियाची पसंती

२८ कोटी लोकसंख्या असलेला आणि ५ टक्के वार्षिक जीडीपी वाढ असलेला इंडोनेशिया भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे.  या देशाने डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन व्यवसाया वाढवण्यासाठी भारताच्या DPI मॉलेवर विश्वास दाखवला आहे. यामुळे चीन किंवा पाश्चात्य देशांऐवजी भारताला डिजिटल म्हणून निवडल्याने चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

छोट्या व्यावसायिकांसाठी भागीदारी ठरणार फायदेशीर

दोन्ही देशांतील सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारताच्या ONDC मॉडेलवर आधारित आहे. यामुळे ग्राहक, विक्रेत, डिलिव्हरी सेवा आणि पेमेंट प्रणाली एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या जातील याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या व्यावसायिकांना होईल.

इंडोनेशियात लाखो लघुउद्योजकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करण्यासाठी २० के ४० टक्के कमिशन द्यावे लागते. परंतु ION सुरु झाल्यानंतर हे शुल्क ८ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि नफा अधिक मिळेल.

भारताच्या DPI मॉडेलची जागतिक चर्चा

याशिवाय भारताच्या UPI आणि इंडोनेशियाच्या QRIS पेमेंट सिस्टमही एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत. यामुळे भारताला जाणाऱ्या पर्यटकांना आणि व्यावसायिकांसाठी डिजिटल पेमेंट अधिक सुलभ होईल. दोन्ही देश डिजिटल ओळख, ई-केवायसी, करप्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि शेअर बाजारातील तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देत आहेत.

यामुळे पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा केवळ भारत-इंडोनेशिया संबंधासाठीच नाही, तर भारताच्या डिजिटल मॉडेलला जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळवून देणार ठरेल. आतापर्यंत सिंगापूर, यूएईस भूतान, श्रीलंका मॉरिशस नामिबिया आणि त्रिनिदाद-टोबॅगोसह अनेक देशांनी भारताच्या डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर (DPI मॉडेलमध्ये रस दाखवला आहे. आता या यादीत इंडोनेशियाही समाविष्ट होईल.

India China border dispute : सीमेवर चीनची नवी चाल? अरुणाचलमध्ये भारतीय जमिनीवर कब्जा केल्याचा दावा

Web Title: India indonesia relations digital public infrastructure pm modi visit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 05:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार; ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant? काय आहे प्रकरण?
1

दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार; ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant? काय आहे प्रकरण?

India China border dispute : सीमेवर चीनची नवी चाल? अरुणाचलमध्ये भारतीय जमिनीवर कब्जा केल्याचा दावा
2

India China border dispute : सीमेवर चीनची नवी चाल? अरुणाचलमध्ये भारतीय जमिनीवर कब्जा केल्याचा दावा

Indus Water treaty : ‘पाणी अडवलं तर हात तोडू’ , पाकिस्तानच्या धमक्या थांबेनात; सिंधु जल करारावरुन भारताला पुन्हा इशारा
3

Indus Water treaty : ‘पाणी अडवलं तर हात तोडू’ , पाकिस्तानच्या धमक्या थांबेनात; सिंधु जल करारावरुन भारताला पुन्हा इशारा

Europe Heatwave : युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते आणि सिग्नल वितळले, हजारो मृत्यू… नेमकं काय घडतंय?
4

Europe Heatwave : युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते आणि सिग्नल वितळले, हजारो मृत्यू… नेमकं काय घडतंय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Indonesia Relations : चीनला झटका! इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती; PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार?

India Indonesia Relations : चीनला झटका! इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती; PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार?

Jun 30, 2026 | 05:26 PM
Mumbai School bus Accident: मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू

Mumbai School bus Accident: मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू

Jun 30, 2026 | 05:15 PM
मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक आरटी-पीसीआर प्रशिक्षणाचा यशस्वी उपक्रम! आरोग्य क्षेत्रासाठी कौशल्यांचे बळ

मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक आरटी-पीसीआर प्रशिक्षणाचा यशस्वी उपक्रम! आरोग्य क्षेत्रासाठी कौशल्यांचे बळ

Jun 30, 2026 | 05:14 PM
‘ओबीसी विचार महाराष्ट्राचा, तो देशभर पोहोचवण्याची गरज’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आवाहन

‘ओबीसी विचार महाराष्ट्राचा, तो देशभर पोहोचवण्याची गरज’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आवाहन

Jun 30, 2026 | 05:11 PM
Maharashtra Politics: शिंदेंची मोठी खेळी! सचिन अहिर यांनाच उमेदवारी देण्यामागे काय आहे रणनीती?

Maharashtra Politics: शिंदेंची मोठी खेळी! सचिन अहिर यांनाच उमेदवारी देण्यामागे काय आहे रणनीती?

Jun 30, 2026 | 05:04 PM
Pratap Sarnaik : आदिवासी जमीन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट; अप्पर तहसीलदारांच्या निलंबनाची मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मागणी

Pratap Sarnaik : आदिवासी जमीन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट; अप्पर तहसीलदारांच्या निलंबनाची मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मागणी

Jun 30, 2026 | 04:54 PM
सेकंड हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय कसा सुरू करावा? महत्त्वाच्या बाबी जाणून घ्या

सेकंड हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय कसा सुरू करावा? महत्त्वाच्या बाबी जाणून घ्या

Jun 30, 2026 | 04:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा