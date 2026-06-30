India Indonesia Relations : चीनला झटका! इंडोनिशायाची भारताच्या डिजिटल मॉडेलला पसंती; PM मोदींच्या दौऱ्यात होणार ऐतिहासिक करार?

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२८ कोटी लोकसंख्या असलेला आणि ५ टक्के वार्षिक जीडीपी वाढ असलेला इंडोनेशिया भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. या देशाने डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन व्यवसाया वाढवण्यासाठी भारताच्या DPI मॉलेवर विश्वास दाखवला आहे. यामुळे चीन किंवा पाश्चात्य देशांऐवजी भारताला डिजिटल म्हणून निवडल्याने चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
दोन्ही देशांतील सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारताच्या ONDC मॉडेलवर आधारित आहे. यामुळे ग्राहक, विक्रेत, डिलिव्हरी सेवा आणि पेमेंट प्रणाली एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या जातील याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या व्यावसायिकांना होईल.
इंडोनेशियात लाखो लघुउद्योजकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करण्यासाठी २० के ४० टक्के कमिशन द्यावे लागते. परंतु ION सुरु झाल्यानंतर हे शुल्क ८ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि नफा अधिक मिळेल.
याशिवाय भारताच्या UPI आणि इंडोनेशियाच्या QRIS पेमेंट सिस्टमही एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत. यामुळे भारताला जाणाऱ्या पर्यटकांना आणि व्यावसायिकांसाठी डिजिटल पेमेंट अधिक सुलभ होईल. दोन्ही देश डिजिटल ओळख, ई-केवायसी, करप्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि शेअर बाजारातील तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देत आहेत.
यामुळे पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा केवळ भारत-इंडोनेशिया संबंधासाठीच नाही, तर भारताच्या डिजिटल मॉडेलला जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळवून देणार ठरेल. आतापर्यंत सिंगापूर, यूएईस भूतान, श्रीलंका मॉरिशस नामिबिया आणि त्रिनिदाद-टोबॅगोसह अनेक देशांनी भारताच्या डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर (DPI मॉडेलमध्ये रस दाखवला आहे. आता या यादीत इंडोनेशियाही समाविष्ट होईल.
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