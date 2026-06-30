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दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार; ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant? काय आहे प्रकरण?

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

South Africa Anti Migrant Protests : दक्षिण आफ्रिकेत स्थलांतिरतांविरोधात स्थानिक नागरिकांचो रोष वाढत आहे. नागरिकांनी आरोप केला आहे की, परदेशी नागरिकांमुळे देशात गुन्हेगारी वाढत आहे. त्यांच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या जात आहे. यामुळे लोक स्थलांतरितांविरोधात रस्त्यावर उतरले असून हिंसक आंदोलनाची शक्यता आहे.

south africa anti migrant protests

दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार; ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant? काय आहे प्रकरण? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दक्षिण आफ्रिकेत परदेशी नागरिकांविरोधात हिंसाचार
  • ३० जूनची Deadline ठरत आहे Death Warrant?
  • काय आहे प्रकरण?
South Africa Anti Migrant Protests News in Marathi : दक्षिण आफ्रिकेत सध्या मोठा गोंधळ उडाला आहे. परदेशी नागरिकांविरोधात मोठे आंदोलन आणि हिंसाचार सुरु असून बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या देश सोडून जाण्याचा अल्टीमेट दिला आहे. ३० जून पर्यंत देश सोडावा असा इशारा काही स्थानिक कट्टर गटांनी दिला आहे. यामुळे भीतीने आतापर्यंत २५ हजार स्थलांतरितांनी दक्षिण आफ्रिका सोडल्याची माहिती समोर आली आहे.

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धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक शहरांमध्ये आफ्रिकी लोक  हातात काठ्या, ढाली घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक नागरिक परदेशी नागरिकांची कागदपत्रे तपासत असून त्यांना घरांमध्ये आणि ऑफिसमधून बाहेर काढले जात आहे. सोशल मीडियावर स्थानिक नागरिक काठ्या घेऊ फिरत असल्याचे व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीकडे  मोझांबिकच्या दोन आणि मलावीच्या एका नागरिकाची हत्या करण्यात आली होती. यानंतरी ही परिस्थिती उद्धभवली असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या भीतीपोटी हजारो स्थलांतरितांनी तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे.

स्थानिक नागरिकांनी परदेशी नागरिकांमुळे गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप केला आहे. परदेशी नागरिक स्थानिक लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. यामुळे स्थलांतरितांनी देश सोडण्याची मागणी लोकांनी केली आहे.

सध्या दक्षिण आफ्रिकेत सुमारे ३३ टक्के बेरोजगारी आहे. तसेच देशाला आर्थिक मंदीचाही सामना करावा लागत आहे. यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढत असून परदेशी नागिरकांना लक्ष्य केले जात आहे.

देशात संवेदनशील भागात बंदोबस्त

सध्या नागरिकांमधील वाढता रोष पाहता स्थलांतरितांच्या सुरक्षेसाठी ३० जूनची मुदत लक्षात घेऊन सरकारने संवेदनशील भागात कडक बंदोबस्त केला आहे. २०२१ सारख्या दंगलीसारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकार सतर्क झाले आहे. सरकारने नागरिकांना कायदा हातात न घेण्याचे आवाहन केले आहे. झिम्बाब्वे, मलावी, नायजेरिया, घाना, आणि इतर काही आफ्रिकी देशात आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी देखील सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत.


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Web Title: South africa anti migrant protests june 30 deadline

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:19 PM

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