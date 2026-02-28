Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India Seals Nepal Border Import And Export Also Stopped Due To Election Issue

मोठी बातमी ! भारताकडून नेपाळ सीमा सील; आयात-निर्यातही बंद, येत्या 2 ते 5 मार्चपर्यंत…

भारत-नेपाळ सीमा 2 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 5 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत बंद राहणार आहेत. नेपाळ गृह मंत्रालयाने या सीमा बंद करण्याबाबत अधिकृत पत्र जारी केले आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:59 AM
मोठी बातमी ! भारताकडून नेपाळ सीमा सील; आयात-निर्यातही बंद, येत्या 2 ते 5 मार्चपर्यंत...

मोठी बातमी ! भारताकडून नेपाळ सीमा सील; आयात-निर्यातही बंद, येत्या 2 ते 5 मार्चपर्यंत... (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:

बहराईच : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. त्यातच येत्या 5 मार्च रोजी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तयारीही केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारत-नेपाळ सीमा 2 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 5 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत बंद राहणार आहेत. नेपाळ गृह मंत्रालयाने या सीमा बंद करण्याबाबत अधिकृत पत्र जारी केले आहे.

नेपाळ सरकारच्या पत्रानुसार, मुक्त, निष्पक्ष, धाडसी आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया भारताच्या सीमेवरील संपूर्ण बांके जिल्ह्यातील सर्व सीमा चौक्या 2 मार्चच्या मध्यरात्री १२ ते ३ मार्चच्या मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत बंद राहतील. या काळात चौकीतून वस्तूंची आयात आणि निर्यात बंद राहील. मात्र, आवश्यक औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तूंची वाहतूक थांबवली जाणार नाही. सशस्त्र सीमा दलाच्या 42 व्या बटालियनचे कमांडंट गंगा सिंह उदावत यांनी सांगितले की, नेपाळ प्रशासनाच्या पत्रानंतर, 2 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ५ मार्चच्या मतदानाच्या रात्रीपर्यंत सीमेवर प्रतिबंधित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, मतदानापूर्वीचे सात दिवस आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत संपूर्ण नेपाळमध्ये दारूची विक्री, वाहतूक आणि सेवन करण्यास सक्त मनाई असेल. निवडणूक काळात होणारे वाद, हिंसाचार आणि मतदारांना प्रलोभने दाखवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयोगाने इशारा दिला आहे की, जे कोणी या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि स्थानिक दुकानांनाही या संदर्भात कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सुरक्षा यंत्रणांना समन्वय राखण्याच्या सूचना

निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप होऊ नये आणि गुन्हेगारी कारवायांना चाप लागावा, यासाठी भारत-नेपाळ सीमा मतदानापूर्वी ७२ तास आधी सील केली जाईल. नेपाळमधील संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी आणि भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना (SSB) समन्वय राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या काळात केवळ रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांनाच सीमेवरून प्रवेश दिला जाईल. सामान्य लोकांसाठी सीमा पूर्णपणे बंद असल्याने प्रवाशांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

हेदेखील वाचा : Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Web Title: India seals nepal border import and export also stopped due to election issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत
1

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू
2

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

Feb 28, 2026 | 11:57 AM
शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

Feb 28, 2026 | 11:56 AM
काँग्रेस हाच भाजपला सक्षम पर्याय, 2029 साली देशात काँग्रेसची सत्ता येणार; हर्षवर्धन सपकाळांचा विश्वास

काँग्रेस हाच भाजपला सक्षम पर्याय, 2029 साली देशात काँग्रेसची सत्ता येणार; हर्षवर्धन सपकाळांचा विश्वास

Feb 28, 2026 | 11:54 AM
Europe Nuclear Umbrella: अमेरिकेने साथ सोडली तरी भारताचा ‘हा’ मित्र देश जगाला वाचवणार; युरोपला पुरवणार अणुबॉम्बची छत्री

Europe Nuclear Umbrella: अमेरिकेने साथ सोडली तरी भारताचा ‘हा’ मित्र देश जगाला वाचवणार; युरोपला पुरवणार अणुबॉम्बची छत्री

Feb 28, 2026 | 11:52 AM
मोठी बातमी ! भारताकडून नेपाळ सीमा सील; आयात-निर्यातही बंद, येत्या 2 ते 5 मार्चपर्यंत…

मोठी बातमी ! भारताकडून नेपाळ सीमा सील; आयात-निर्यातही बंद, येत्या 2 ते 5 मार्चपर्यंत…

Feb 28, 2026 | 11:46 AM
IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

Feb 28, 2026 | 11:36 AM
Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Feb 28, 2026 | 11:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM