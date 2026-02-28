Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Wi West Indies Give Ultimatum To India Ahead Of Do Or Die Match Shepherd Big Statement

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा 'करो या मरो'चा सामना आहे. जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल, तर पराभूत संघ मेगा इव्हेंटमधून बाहेर पडेल. 

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:36 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs West Indies T20 World Cup 2026 : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी२० विश्वचषक २०२६ सुपर ८ सामना १ मार्च रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, जो संघ यासामन्यात विजय मिळवेल तो संघ उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळवणार आहे. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा ‘करो या मरो’चा सामना आहे. जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल, तर पराभूत संघ मेगा इव्हेंटमधून बाहेर पडेल. 

दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या त्याच्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये भारताला हरवले तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजला पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के केले आहे. शेवटच्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ त्याचे सर्वात्तम प्लेइंग 11 मैदानामध्ये उतरवतील. दोन्ही संघ या सामन्यासाठी तयारीच्या शिखरावर आहेत. दरम्यान, वेस्ट इंडिजचा स्टार रोमारियो शेफर्डने भारताविरुद्धच्या आगामी सामन्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

रोमारियो शेफर्ड यांचे मोठे विधान

“खरं सांगायचं तर, आमच्याकडे दुःखी आणि पश्चात्ताप करण्यासाठी जास्त वेळ नाही,” रोमारियो शेफर्ड भारताविरुद्धच्या सामन्याबद्दल म्हणाले. “आम्हाला फक्त शांत राहून त्या मोठ्या सामन्यासाठी शक्य तितक्या लवकर परतण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. हा एक ‘करो या मरो’ सामना आहे, म्हणून आम्हाला माहित आहे की आमचे भविष्य आमच्या हातात आहे. आशा आहे की, आम्ही तिथे जाऊन जिंकू आणि उपांत्य फेरी गाठू शकू.”

वेस्ट इंडिजचा दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव झाला. शेफर्डचा असा विश्वास आहे की त्या सामन्यात त्यांना ५० धावा कमी पडल्या होत्या. “हो, मलाही तसेच वाटते,” तो म्हणाला, “कारण खेळाडू बाद होत असतानाही ते आम्हाला सांगत होते की विकेट खूप चांगली आहे. मी स्वतः बाद झालो तेव्हाही ती खूप चांगली होती. माझ्या बॅटवर लागलेले पहिले काही चेंडू मी काँक्रीटवर फलंदाजी करत असल्यासारखे वाटले.”

भारताने त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला, परंतु दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा ७३ धावांनी मोठ्या फरकाने पराभव केला आणि टीम इंडियाची विजयी मालिका थांबवली. आता, टीम इंडियाला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात आपली प्रतिभा दाखवावी लागेल.

Web Title: Ind vs wi west indies give ultimatum to india ahead of do or die match shepherd big statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 11:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण
1

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात
2

ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया
3

IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी
4

60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

Feb 28, 2026 | 11:36 AM
Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Feb 28, 2026 | 11:32 AM
एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

Feb 28, 2026 | 11:23 AM
Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

Feb 28, 2026 | 11:23 AM
Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

Feb 28, 2026 | 11:20 AM
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

Feb 28, 2026 | 11:15 AM
Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Feb 28, 2026 | 11:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM