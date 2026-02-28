Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

पाकिस्तानसाठी शेवटचा सुपर 8 चा सामना महत्वाचा आहे कारण श्रीलंकेचा संघ सेमीफायनलच्या शर्यतीतून बाहेर झाला आहे. त्याआधी इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने त्याला सर्वात लहान फॉरमॅटमधून निवृत्तीचा सल्ला दिला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:57 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Michael Vaughan’s advice to Babar Azam : पाकिस्तान विरूद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आज सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. हा पाकिस्तानच्या संघासाठी फारच महत्वाचा आहे कारण श्रीलंकेचा संघ सेमीफायनलच्या शर्यतीतून बाहेर झाला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी पाकिस्तान क्रिकेट संघ श्रीलंकेचा सामना करेल. ‘ग्रीन आर्मी’साठी हा ‘करो या मर’चा सामना आहे. त्यांना त्यांच्या सह-यजमानांविरुद्ध विजय मिळवणेच नाही तर मोठ्या फरकाने विजय राखणे देखील आवश्यक आहे. सलमान अली आघाच्या संघासाठी बाबर आझम हा एक कमकुवत दुवा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने त्याला सर्वात लहान फॉरमॅटमधून निवृत्तीचा सल्ला दिला आहे.

मायकेल वॉनने काय सांगितले बाबर आझमबद्दल

इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉनने बाबर आझमबद्दल आपले मत मांडले. क्रिकबझवर बोलताना वॉन म्हणाले की, टी-२० हा बाबरचा सर्वात मजबूत फॉरमॅट नसेल. त्यांनी बाबरच्या तंत्राचे कौतुक केले आणि त्याला एक हुशार खेळाडू म्हटले, परंतु अलिकडच्या काळात सर्वात लहान फॉरमॅट कसा बदलला आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. वॉन म्हणाले की, टी-२० क्रिकेट हा बेसबॉलशी तुलना करून पॉवर-बेस्ड गेम बनला आहे, जिथे फिन अॅलनसारखे शारीरिकदृष्ट्या मजबूत खेळाडू फक्त मर्जीने खेळत असतात.

वॉनने असे सुचवले की टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहिल्याने बाबर आझमला कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याची कारकीर्द पुढे नेण्यास मदत होऊ शकते. वॉन म्हणाला, “मला वाटते की तो एक उत्तम खेळाडू आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत टी-२० मध्ये कशी प्रगती झाली आहे ते पाहिले तर ते बेसबॉलसारखे झाले आहे. हे खेळाडू खूप मोठे आहेत. मला वाटते की बाबरने त्याची कसोटी कारकीर्द आणि ५० षटकांची कारकीर्द वाढवण्यासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सोडणे हा सर्वोत्तम पर्याय असेल.”

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) मोठ्या आशेने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी बाबर आझमला राष्ट्रीय संघात समाविष्ट केले होते, परंतु तो फलंदाज अपेक्षा पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. बाबरने सहा सामन्यांमध्ये २२.७५ च्या सरासरीने आणि ११२.३४ च्या स्ट्राईक रेटने फक्त ९१ धावा केल्या आहेत, ज्यापैकी त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या ४६ आहे. तो निवृत्त झाला नाही तरी पीसीबी त्याला भविष्यात टी२० क्रिकेट खेळण्याची संधी देणार नाही अशी शक्यता आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 11:57 AM

