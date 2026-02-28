Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Odishaमधील Jagatsinghpur येथे 23 वर्षीय तरुणीवर अत्याचार करून तिला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून ढकलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:32 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीला बोलावल्याचा आरोप.
  • दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी अत्याचार केल्याचा संशय.
  • पुरावे नष्ट करण्यासाठी चौथ्या मजल्यावरून ढकलल्याचा आरोप; दोघे अटकेत.
ओडिसा: ओडिसा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. २३ वर्षीय तरुणीसोबत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी बळजबरीने बलात्कार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर इमारतीचया चौथ्या मजल्यावरून फेकून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. घडलेली घटना ओडिशाच्या जगतसिंहपूर जिल्ह्यातली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

काय घडलं नेमकं?

२२ फेब्रुवारीला सकाळी १० वाजताच्या सुमारास पीडित तरुणी आपल्या प्रियकरासोबत पळून जाऊन लग्न करण्यासाठी त्याच्या घरी गेली होती. तिचा प्रियकर सोमनाथ याने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून जगसिंहपूरच्या सरला मंदिरात बोलवलं. पीडित तरुणी तिथे पोहोचली. त्यांनतर तिचा प्रियकर तिच्याशी लग्न करण्याच्या ऐवजी तिला एका निर्जनस्थळी घेऊन गेला. त्यावेळी तिथे त्याने पीडितेसोबत दृष्कृत्य केलं आणि नंतर तिला बस स्टँडवर सोडून फरार झाला.

त्यांनतर पीडित मुलगी तिथे बराचवेळ एकटीच आणि अस्वस्थ उभी होती. त्यावेळी एक बाईकस्वार पीडितेला एकटा पाहून मदत करण्यासाठी गेला. त्यांनतर तरुणाने पीडितेला सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याचं आश्वासन दिल. त्यांनतर त्याने तिला आपल्या बाईकवर बसवलं आणि पारादीप येथील आपल्या घरी घेऊन गेला. त्यांनतर त्या तरुणाने पीडित तरुणीला घराच्या छतावर नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. इतकेच नाही तर पुरावे मिटवण्यासाठी त्याने पीडितेला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून धक्का दिला आणि तिथून खाली पडल्यांनंतर तिचा जागीच मृत्यू झाला.

२२ फेब्रुवारीला पीडित तरुणी उशिरा पर्यंत घरी न आल्याने तिच्या भावाने पोलीस स्टेशनमध्ये आपली बहीण बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. दुसऱ्या दिवशी तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनतर, पीडितेच्या भावाने आपल्या बहिणीसोबत बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे समोर आले आहे.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास केला जात असून पोस्टमार्टम रिपोर्टस तपासले जात आहे. या घटनेत समाविष्ट असलेल्या दोन आरोपीना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. त्यांच्याविरुद्ध पूढील कारवाई केली जाणार आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. स्थानिकांमध्ये संतापाचा वातावरण आहे. आता या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करून पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासन पोलिसांनी दिलं आहे.

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ओडिशा राज्यातील जगतसिंहपूर जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपींवर कोणते गुन्हे दाखल?

    Ans: अपहरण, अत्याचार आणि हत्या यांसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल आहे.

  • Que: सध्या तपासाची स्थिती काय?

    Ans: दोन्ही आरोपी अटकेत असून पोस्टमॉर्टम अहवालासह सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 11:32 AM

