World War 3: जगाचा श्वास रोखला! Iranचा विजयोन्माद; 70 क्षेपणास्त्रांनी Israel चं आकाश फाडलं, जेरुसलेममध्ये मृत्यू तांडव

Israel-iran War:अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानमधील 30 ठिकाणांवर हल्ला केला, ज्यात खामेनी यांच्या निवासस्थानाचाही समावेश होता. इराणने लगेचच इस्रायलवर प्रत्युत्तर हल्ला सुरू केला.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:51 PM
इराणने इस्रायलवर प्रत्युत्तर देत एकामागून एक डागली ७० क्षेपणास्त्रे; जेरुसलेमपासून तेल अवीवपर्यंत पसरली दहशत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • इराणचा महाप्रहार
  • इराणचे नेतृत्व सुरक्षित
  • इस्रायलमध्ये आणीबाणी

Israel Iran war live updates Feb 28 2026 : मध्यपूर्वेतील संघर्षाने (Israel Iran war live updates Feb 28 2026) आता प्रलयाचे रूप धारण केले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणची राजधानी तेहरानवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर, इराणने जगाचा श्वास रोखणारा प्रतिहल्ला केला आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) इस्रायलच्या दिशेने एकामागून एक ७० हून अधिक विनाशकारी क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. या हल्ल्यामुळे जेरुसलेमपासून तेल अवीवपर्यंत आणि इथल्या प्रमुख बंदर शहरांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. आकाशातून आगीचे गोळे पडत असल्याचे भीषण दृश्य इस्रायलमध्ये पाहायला मिळत असून, हा संघर्ष आता पूर्णवेळ जागतिक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.

तेहरानमधील ३० ठिकाणांवर अमेरिकन-इस्रायली बॉम्बवर्षाव

युद्धाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इस्रायली लढाऊ विमानांनी तेहरानमधील ३० महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे अधिकृत निवासस्थान आणि राष्ट्रपती राजवाडा यांचाही समावेश होता. इराणची सुरक्षा यंत्रणा भेदून केलेल्या या हल्ल्यात अनेक महत्त्वाची प्रतिष्ठाने उद्ध्वस्त झाली आहेत. तथापि, इराण सरकारने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च नेते खामेनी आणि अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान हे दोघेही सुखरूप आहेत. त्यांना हल्ल्यापूर्वीच अत्यंत सुरक्षित अशा दुर्गम बंकरमध्ये हलवण्यात आले होते.

७० क्षेपणास्त्रांचा पाऊस आणि इस्रायलची दाणादाण

आपल्या सर्वोच्च नेत्याच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याचा सूड घेण्यासाठी इराणने अवघ्या काही तासांतच इस्रायलच्या मुख्य भूभागावर क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला. इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७० हून अधिक क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलच्या एका प्रमुख बंदर शहराला आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. जेरुसलेम आणि तेल अवीवमध्ये क्षेपणास्त्रविरोधी ‘आयर्न डोम’ प्रणाली सक्रिय झाली असून, आकाशात क्षेपणास्त्रे नष्ट होत असतानाचे मोठे स्फोट ऐकू येत आहेत. या हल्ल्यामुळे इस्रायलच्या नागरिकांमध्ये मोठी घबराट पसरली असून लाखो लोकांनी सुरक्षित भूमिगत आश्रयस्थानांकडे धाव घेतली आहे.

इस्रायलमध्ये ‘रेड अलर्ट’ आणि आणीबाणी

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून इस्रायली कमांडर काट्झ यांनी देशभरात आणीबाणी जाहीर केली आहे. इस्रायल संरक्षण दलाने (IDF) पुढील आदेशापर्यंत सर्व शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक मेळावे आणि कामाची ठिकाणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना त्यांचे मोबाईल फोन चार्ज ठेवण्याच्या आणि आपत्कालीन उपकरणांसह सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. इस्रायलचे हवाई क्षेत्र (Airspace) सर्व नागरी उड्डाणांसाठी बंद करण्यात आले असून, लष्करी विमाने सतत आकाशात गस्त घालत आहेत.

परिणाम गंभीर होतील: इराणचा इशारा

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “हा केवळ ट्रेलर आहे. जर अमेरिका आणि इस्रायलने आपली आक्रमकता थांबवली नाही, तर त्यांना अशा परिणामांना सामोरे जावे लागेल ज्याची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल.” इराणने या कारवाईला “आत्मरक्षणाचा अधिकार” असे संबोधले आहे. दुसरीकडे, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री म्हणतात की, इराणवरील हल्ले हे “इस्रायलच्या अस्तित्वावरचा धोका दूर करण्यासाठी” आवश्यक होते. आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे डोळे या युद्धाकडे लागले असून, जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने इस्रायलवर किती क्षेपणास्त्रे डागली आहेत?

    Ans: इराणने इस्रायलच्या प्रमुख शहरांवर आणि बंदरांवर ७० हून अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागल्याची पुष्टी झाली आहे.

  • Que: अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निवासस्थानावर हल्ला झाला का?

    Ans: होय, अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात खामेनी यांच्या निवासस्थानासह तेहरानमधील ३० ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते, मात्र खामेनी सुरक्षित आहेत.

  • Que: इस्रायलमध्ये सध्या काय निर्बंध लागू आहेत?

    Ans: इस्रायलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली असून शाळा, कार्यालये आणि हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. नागरिकांना बंकरमध्ये राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

Published On: Feb 28, 2026 | 02:51 PM

